Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Versuchter Tageswohnungseinbruch; Haustür aufgehebelt

Hachenburg (ots)

Am 27.12.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Hachenburg (Nähe LIDL-Markt) zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Durch Unbekannt wurde die Haustür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Vermtl. aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchtete/n der/die Täter im Anschluss durch den Garten des Anwesens in Richtung Wied-/Tilmannstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 27.12.2025 – 13:57

    POL-PDMT: Nachtragsmeldung - Lauter Knall in der Bachstraße

    Bad Ems (ots) - Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es am Freitag, 26.12.2025 gegen 18:45 Uhr zu einer mittels Feuerwerkskörper herbeigeführten Explosion an einem Zigarettenautomaten. In Folge der Explosion wurde eine Person schwerstverletzt, welche im Anschluss zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die erforderlichen Ermittlungen wurden seitens der Kriminalpolizei aufgenommen. Von ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 02:20

    POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

    Oberwallmenach (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage kam es sowohl in Oberwallmenach, als auch in Lautert zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. In beiden Fällen versuchten bislang unbekannte Täter sich über die Kellerräume Zugang zum Objekt zu verschaffen. Dabei entstanden durch die Hebelversuche Sachschäden an den Türen. Hiesige Polizeidienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort ...

    mehr
