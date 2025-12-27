POL-PDMT: Unerlaubte Müllablagerung in Hachenburg
57627 Hachenburg (ots)
Durch bisher unbekannte Personen wurde am Abend des 26.12.2025 im Bereich der Bogenschießanlage Hachenburg (Walter-Bernstein-Straße) unerlaubt Abfall entsorgt. Hierbei handelte es sich um weiße Kunststoffleisten, die am Wegesrand abgelegt wurden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662 9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell