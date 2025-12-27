PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Unerlaubte Müllablagerung in Hachenburg

57627 Hachenburg (ots)

Durch bisher unbekannte Personen wurde am Abend des 26.12.2025 im Bereich der Bogenschießanlage Hachenburg (Walter-Bernstein-Straße) unerlaubt Abfall entsorgt. Hierbei handelte es sich um weiße Kunststoffleisten, die am Wegesrand abgelegt wurden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 9558-0

