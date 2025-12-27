PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Oberwallmenach (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage kam es sowohl in Oberwallmenach, als auch in Lautert zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. In beiden Fällen versuchten bislang unbekannte Täter sich über die Kellerräume Zugang zum Objekt zu verschaffen. Dabei entstanden durch die Hebelversuche Sachschäden an den Türen.

Hiesige Polizeidienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Mögliche Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.

In den hier genannten Fällen konnten größere Schäden glücklicherweise verhindert werden. Wenn Sie Sorge vor Einbrüchen haben, oder sich besser schützen möchten, steht Ihnen ihre Polizei beratend zur Seite. Bürgerinnen und Bürger können sich rundum das Thema Einbruch im Internet unter dem Link https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/ informieren und die Beratungsangebote unserer Präventionsstelle in Anspruch nehmen.

Rückfragen bitte an:

PI St. Goarshausen
Tel 06771/93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

