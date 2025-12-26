PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lauter Knall in der Bachstraße - Presseerstmeldung -

Bad Ems (ots)

Am frühen Abend des 2. Weihnachtsfeiertages, gegen 18:45 Uhr, war in Bad Ems im Bereich der Bachstraße ein lauter Knall zu hören. Vermutlich wurde mit einem starken Silvesterböller versucht, einen dortigen Zigarettenautomat auf zu sprengen. Derzeit laufen im dortigen Bereich polizeiliche Maßnahmen. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Es wird gebeten, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten. Eine Gefahr für Anwohner ist nicht gegeben. Es wird gebeten, von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,
PI Bad Ems

Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

