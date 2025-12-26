PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Diebstähle aus mehreren Kraftfahrzeugen

Langenbach b. Bad Marienberg (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage, genauer in den Nächten vom 24.12. bis zum 26.12., kam es in den Straßen Martin-Niemöller-Straße, An der Schmiede und Im Wiesengrund in Langenbach bei Bad Marienberg zu bislang 3 festgestellten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Es wurden jeweils Portemonnaies und Bargeld aus den Fahrzeugen entwendet. In einem Fall wurde mit einer erlangten Geldkarte versucht, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben.

Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Kfz aufzubewahren:

   - Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf 
     gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.
   - Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei 
     einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.
   - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch 
     Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck
     kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom 
     Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.
   - Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten  niemals 
     im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn 
     Sie das Auto verlassen.
   - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf - auch wenn es 
     sich bei Ausflügen besonders anbietet. Nehmen Sie bei einer 
     Übernachtung im Hotel sämtliche Gepäckstücke aus dem Kofferraum.

Wer hat in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
