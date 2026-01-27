Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen wegen Betruges - Phänomen "Love-Scamming" ++ "das Problem mit MEIN und DEIN" - Mehrfach-Ladendieb ++ drei beteiligte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.01.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - "das Problem mit MEIN und DEIN" - Mehrfach-Ladendieb

Gleich mehrfach griff ein Ladendieb in den Nachmittagsstunden des 27.01.26 in verschiedenen Läden in der Lüneburger Innenstadt zu. In einem Bekleidungsgeschäft in der Glockenstraße hatte der 53-Jährige gegen 14:45 Uhr eine Lederjacke mitgehen lassen. Kurze Zeit später Am Sande versuchte der Mann aus einem Geschäft ein Fahrradschloss zu stehlen, wurde dabei jedoch ertappt. Die Polizei ermittelt und stellte bei dem 53-Jährigen auch ein mitgeführtes Fahrrad sicher. Die Prüfung, ob dieses auch gestohlen wurde, dauert an.

Lüneburg/Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbrecher flüchten

Zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in Einfamilienhäuser kam es in den Nachmittags-/Abendstunden des 26.01.26. Zwischen 16:30 und 18:30 Uhr gelangten Einbrecher dabei in ein Wohngebäude in der Gerberstraße in Lüneburg durch gewaltsames Öffnen eines Fensters. Ob etwas gestohlen wurde ist nicht bekannt.

Gegen 19:15 Uhr machten sich potentielle Eindringlinge dann auch an einem Einfamilienhaus im Bardowicker Weg in Adendorf zu schaffen und drückten die Jalousie hoch. Sie wurden durch einen im Gebäude befindlichen Bewohner bemerkt und ergriffen sofort die Flucht. Die Polizei konnte Spuren auf dem Grundstück sichern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 78-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 26.01.26 in einem Discounter im Häcklinger Weg. Dabei nutzte der Dieb zwischen 11:45 und 12:00 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich unbemerkt die Börse aus der Jackentasche der Seniorin. In der Folge erfolgten mehrere Abbuchungen mit einer erbeuteten EC-Karte, so dass ein Schaden von mehr als 1.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Einen 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 27.01.26 in der Artlenburger Landstraße. Bei der Kontrolle der Frau aus dem Landkreis stellten die Beamten gegen 04:30 Uhr bei dieser einen Alkoholwert von 1,1 Promille fest. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein der Frau sichergestellt.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Die Durchfahrtverbote an verschiedenen Stellen im Lüneburger Innenstadtbereich kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 27.01.26. Dabei ahndeten die Beamten u.a. Am Sande und in der Salzstraße insgesamt zehn Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ermittlungen wegen Betruges - Phänomen "Love-Scamming"

Am 26.01.2026 erschien ein Senior aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg auf der Polizeiwache in Lüchow und schilderte den Verdacht eines Betruges. Über eine Dating-Plattform habe er vor etwas mehr als einem Jahr eine Frau kennengelernt. Während des monatelangen Kontaktes kam es dabei zu insgesamt fast 20 Überweisungen seitens des Seniors an die angeblich in London wohnende Frau. Die Überweisungen in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro sollten für unterschiedliche Zwecke genutzt werden.

Die Polizei ermittelt und gibt im Zusammenhang mit dem sogenannten "Love Scamming" Phänomen folgende Hinweise: - Bleiben Sie auf der Plattform: Betrüger drängen oft darauf, die Unterhaltung auf andere Kanäle zu verlegen. Am sichersten ist es, auf der Dating-App zu bleiben, wo Schutzmechanismen und Sicherheitsfunktionen integriert sind. - Vorsicht bei schnellen Liebesbekundungen: Übermäßige Zuneigung zu Beginn könnte ein Hinweis auf "Love Bombing" sein - eine Strategie, bei der durch Schmeichelei und Zuneigung Manipulation und Kontrolle erreicht werden sollen. - Teilen Sie keine persönlichen Informationen: Vermeiden Sie es, Details wie Ihre Adresse, Ihren Arbeitsplatz oder finanzielle Informationen preiszugeben. - Misstrauen Sie Geldforderungen: Betrüger bitten häufig um finanzielle Hilfe oder erschaffen Krisensituationen. - Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl: Beenden Sie die Unterhaltung und brechen Sie den Kontakt ab, wenn sich etwas falsch anfühlt. - Nutzen Sie Rückwärts-Bildersuche: Überprüfen Sie, ob Profilfotos auch anderswo im Internet erscheinen - ein mögliches Indiz für eine falsche Identität. - Melden Sie verdächtiges Verhalten: Das Melden ungewöhnlicher Profile hilft, die Community sicher zu halten.

Schnega OT. Starrel - Kupferkabel entwendet

Im Zeitraum vom 15.01.2026 bis zum 26.01.2026 betraten bislang Unbekannte das Grundstück eines Richtfunkmastes in Starrel. Bei einem auf dem Grundstück befindlichem Objekt wurde ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen. Zum Diebesgut gehören mehrere Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - in leerstehendes Wohnhaus eingebrochen

Mittels Hebelwerkzeug verschafften sich im Zeitraum vom 24.01.2026 bis zum 26.01.2026 derzeit unbekannte Personen Zugang über eine Hintertür zu einem leerstehenden Wohnhaus in der Teplinger Straße. Das Diebesgut ist bislang nicht geklärt und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Uelzen

Uelzen - Nahrungsmittel unter Mütze versteckt

Unter einer Mütze, welche er unter seinen Arm geklemmt hatte, versteckte ein 43 Jahre alter Mann am Nachmittag des 26.01.2026 Nahrungsmittel eines Supermarktes in der St.-Viti-Straße. Im Kassenbereich zahlte er dann lediglich andere Ware. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter beobachtet. Das Diebesgut im Wert von unter 10 Euro verblieb im Supermarkt.

Uelzen - drei beteiligte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall

Am 26.01.2026 gegen 19:40 Uhr befuhren drei PKW die Groß Liederner Straße und beabsichtigten hintereinander im Kreuzungsbereich zur Heinrich-Meyerholz-Straße abzubiegen. Alle drei ordneten sich dabei auf einem Abbiegestreifen ein. Aufgrund von Rotlicht einer Ampel bremsten die vorderen beiden Fahrzeuge, während der hinterste auffuhr und den zweiten PKW auf den vordersten schob. Die beiden Insassen des vordersten PKW erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Uelzen, OT. Groß Liedern - Kollision zwischen Pkw und Lkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Morgenstunden des 27.01.27 in der Salzwedeler Straße. Der 37-Jährige war gegen 10:30 Uhr mit seinem Pkw von der St.-Georg-Straße nach rechts auf die Salzwedeler Straße eingebogen, übersah einen Lkw MAN eines 70-Jährigen, der in Richtung Suhlendorf unterwegs war und an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf der Gegenfahrspur vorbeifuhr. Durch die Kollision entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro an beiden Fahrzeugen.

