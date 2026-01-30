Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin - Polizei sucht Hinweise ++ Glätteunfall auf Bundesstraße ++ Diverse Jacken entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung nach Tritt gegen PKW

Nachdem ein 48-jähriger Lüneburger gegen den Außenspiegel eines PKW trat, kam es am 29.01.2026 gegen 14:30 Uhr in der Straße "Vor der Sülze" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Die Polizei konnte die Parteien antreffen und entsprechende Strafverfahren einleiten. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt

Durch die Polizei erfolgten am 29.01.2026 gegen 16:00 Uhr wieder Schwerpunktkontrollen im Bereich der Innenstadt. Bei einer Kontrolle Am Berge konnte bei einem 44-Jährigen Kokain aufgefunden werden. Gegen den Lüneburger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde er des Platzes verwiesen.

Lüneburg - Handtasche aus PKW entwendet

Am 30.01.2026 in einem Zeitraum von etwa 05:00 Uhr bis 07:20 Uhr drang eine derzeit unbekannte Person gewaltsam in den PKW einer Frau ein und entwendete eine Handtasche vom Beifahrersitz. Der PKW der Marke Citroen war zu diesem Zeitpunkt in der Friedenstraße geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Auffahrunfall mit verletzter Person

Am 29.01.2026 gegen 11:45 Uhr fuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW Skoda dem 23-jährigen Fahrer eines PKW Chevrolet auf der Artlenburger Landstraße auf. Der 55-Jährige hatte verkehrsbedingt bremsen müssen. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Chevrolet war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin - Polizei sucht Hinweise

Bereits am 20.01.2026 gegen 18:30 Uhr kam es in der Straße Am Alten Eisenwerk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin, bei der die 14-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch verließ die PKW-Fahrerin die Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Hinweise zu der Fahrerin des PKW. Bei dem PKW könnte es sich um einen kleineren (dunkel-)grauen SUV handeln. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: ca. Mitte 20, blasses Gesicht, weißes Kopftuch. Auf dem Beifahrersitz soll ein, ebenfalls junger, Mann mit kurzen dunklen Haaren und schwarzer Kleidung gesessen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Unter Einfluss mit PKW unterwegs

Ein 26 Jahre alter Mann wurde am 29.01.2026 gegen 14:30 Uhr am Steuer eines PKWs bei der Ortschaft Klennow kontrolliert. Dabei wurde die Fahrtüchtigkeit des Mannes überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,12 Promille. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Waddeweitz - Glätteunfall auf Bundesstraße

Während eines Überholvorgangs verlor auf der glatten Fahrbahn der Bundesstraße 493 der Fahrer eines Audi Q5 am 30.01.2026 gegen 07:20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam daraufhin zwischen Küsten und Salderatzen von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und landete in einem Graben. Der 60 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der PKW wurde abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei etwas über 10.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Alkohol entwendet und Geldbörse unterschlagen

Ein 68 Jahre alter Mann betrat am 29.01.2026 gegen 16:40 Uhr einen Supermarkt in der Bahnhofstraße. Dort entnahm er Alkohol aus der Auslage und konsumierte diesen vor Ort. Als er den Supermarkt verlassen wollte, fand er eine zuvor von einem Mann verlorene Geldbörse und nahm sie an sich. Ein Mitarbeiter wurde auf das Vorgehen aufmerksam und nahm dem 68-Jährigen die Geldbörse ab. Diese wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den 68-Jährigen eingeleitet.

Uelzen - Diverse Jacken entwendet

Ein Mann und eine Frau entwendeten am 29.01.2026 gegen 17:30 Uhr neun Jacken im Wert von insgesamt einigen Hundert Euro von einem Kleiderständer. Dieser befanden sich bei einem Modegeschäft in der Bahnhofstraße. Anschließend entfernten sich die beiden Personen mit dem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4

Zwei LKW stießen am 29.01.2026 gegen 12:00 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Tätendorf-Eppensen und Emmendorf zusammen. Dabei fuhren beide in Fahrtrichtung Uelzen, als der hintere der beiden LKW zum überholen ansetzte. Während des Überholvorgangs scherte der zu überholende LKW nach links aus und touchierte den überholenden LKW. Es entstand Sachschaden. Der verursachende LKW setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell