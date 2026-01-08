Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll findet bei Kontrolle verschreibungspflichtige Medikamente und Betäubungsmittel bei Arzt

Zoll am Düsseldorfer Flughafen beschlagnahmt über 300 Tabletten bei Reisendem aus der Türkei

Düsseldorf (ots)

Dass auch Ärzte sich nicht immer mit allen Gesetzen und Regelungen auskennen, zeigt ein Aufgriff des Zolls am Düsseldorfer Flughafen. Dort reiste am 12. Dezember 2025 ein Mann aus Istanbul nach Deutschland ein und verließ mit seinem Gepäck den Ankunftsbereich durch den grünen Ausgang. Dort wurde der 68-jährige, in der Türkei wohnhafte Herr von den Zollbeamten angesprochen und zur Kontrolle seines Reisegepäcks gebeten. Bei der Kontrolle stellten die Zöllner dann mehrere Tablettenpackungen fest, alle in türkischer Sprache. Die anschließende Recherche ergab, dass es sich ausschließlich um in Deutschland verschreibungspflichtige Medikamente handelte. Bei einer Packung handelte es sich sogar um das Medikament 'Ritalin', welches in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Insgesamt stellten die Zöllner 326 Tabletten fest, bei 120 Stück davon handelte es sich um Ritalin.

Der Reisende gab im Verlauf der Kontrolle an, dass er Arzt sei und die Medikamente für ein Familienmitglied mitgebracht hätte. Da diese mitgebrachten Medikamente und Betäubungsmittel nicht für seinen persönlichen Bedarf gedacht waren und zudem für das Ritalin ein ärztliches Schreiben fehlte, wurden die Tabletten noch vor Ort von den Zöllnern beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Reisenden eingeleitet. Er konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen, allerdings ohne die Tabletten. Diese verbleiben in der Asservatenkammer des Zolls und werden im Anschluss an das Verfahren vernichtet.

