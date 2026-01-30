Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 27-Jähriger verstirbt aufgrund Stichverletzungen in Mehrfamilienhaus ++ Auseinandersetzung in Wohnung ++ Küchenmesser sichergestellt ++ zwei 18 und 40 Jahre alte Männer vorläufig ...

Lüneburg (ots)

++ 27-Jähriger verstirbt aufgrund Stichverletzungen in Mehrfamilienhaus ++ Auseinandersetzung in Wohnung ++ Küchenmesser sichergestellt ++ zwei 18 und 40 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen ++ Ermittlungen zum Tötungsdelikt sowie den Hintergründen dauern an ++

Lüneburg

Zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schildsteinweg im Ortsteil Mittelfeld kam es in den Mittagsstunden des 30.01.26. Nach derzeitigen Ermittlungen war es gegen 13:30 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren anwesenden Personen gekommen, in dessen Verlauf ein 27-Jähriger in seiner/der Wohnung eine Stichverletzung im Oberkörperbereich erlitt. Andere Anwohner alarmierten die Polizei, die in Zusammenarbeit mit Rettungskräften eine Notversorgung des 27-Jährigen veranlassten. Der Mann verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in den Nachmittagsstunden im Lüneburger Klinikum.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten den Tatort und nahmen im Wohngebäude bzw. im Umfeld zwei 18 und 40 Jahre alte vermutlich an der Auseinandersetzung beteiligte Männer vorläufig fest. Parallel stellten Kräfte der Lüneburger Tatortgruppe auch ein Küchenmesser als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Ermittler des Fachkommissariates Tötungsdelikte sowie der Spurensicherung unterstützten/übernahmen die weiteren Maßnahmen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang der Auseinandersetzung dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell