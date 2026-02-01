POL-LG: ++Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30.01.-01.02.2026++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg vom Wochenende 30.01-01.02.2026

Stadt und LK Lüneburg

Unbekannte warfen in der Nacht zu Samstag mit einem Pflasterstein das rückwärtige Fenster eines Textildiscounters Am Schwalbenberg ein und gelangten so in die Büroräume und in den eigentlichen Verkaufsraum. Augenscheinlich wurde hier jedoch nichts entwendet und die Täter verließen den Ort wieder.

Mit einer Alkoholkonzentration von 1,36 %o wurde am Samstagnachmittag ein 61-jähriger Lüneburger mit seinem PKW im Stadtgebiet angetroffen. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, wurde der Führerschein beschlagnahmt. Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 00.46 Uhr in Dahlenburg. Nach Zeugenmeldungen wurde ein 37-jähriger zu Hause angetroffen, welcher zuvor mit seinem Pkw dort eingetroffen war. Hier pustete er einen Wert von 1,52 %o. Auch hier wurde der Führerschein beschlagnahmt. Und ein dritter Fall ereignete sich wenige Minuten später in Lüneburg Kaltenmoor. Hier wurde ein 43-jähriger mit seinem Pkw mit einer sehr unsicheren Fahrweise gemeldet. Da hier ein Atemalkoholtest abgelehnt wurde und die Beamten ebenfalls Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung feststellten, wurde eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen einer Veranstaltung in einem Lokal in der Egersdorfstraße kam es zu einem Streit zwischen zwei weiblichen Gästen. Im Verlaufe des Streites schlug eine Unbekannte Frau der anderen ein Weinglas ins Gesicht. Dieses zerbrach dabei und die Geschlagene erlitt eine Schnittverletzung und eine deutliche Prellung im Gesicht.

Stadt und Landkreis Uelzen

Trunkenheitsfahrt

In Bienenbüttel wird am Freitag gegen 13 Uhr durch die Polizei im Rahmen der Streifenfahrt ein Fahrzeugführer (m, 79 J.) angehalten, der auf Grund von Schlangenlinien aufgefallen ist. Es wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest wird verweigert. Beim Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, wird in Bad Bodenteich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein PKW kontrolliert. Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer (m, 32 J.) über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bedrohung

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, kommt es in einem Mehrfamilienhaus in Uelzen zu Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern. Im Zuge dessen bedroht ein 25-jähriger Mann den 28-jährigen Nachbarn verbal. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird in Suhlendorf, an der Haltestelle ,,Suhlendorfer Kirche'', vermutlich Altpapier im dortigen Wartehäuschen angezündet. Durch das Feuer und den Rauch kommt es zu kleineren Schäden. Bis dato gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Es werden Zeugen für die Tat gesucht.

Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Am Samstag, gegen 18:15 Uhr, beschädigt ein 59-jähriger Fahrzeugführer in der Bernhard-Nigebur-Straße in Uelzen mehrere Grundstückszäune und flüchtet anschließend vom Unfallort. Der PKW kann durch die Polizei anschließend angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Bei der anschließenden Blutentnahme leistet der Mann erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung

Am Samstagabend werden in der Straße Grüner Weg im Uelzener Ortsteil Westerweyhe zwei PKW beschädigt. Bei den betroffenen PKW werden die Winschutz- bzw. Heckscheibe massiv beschädigt. Bis dato gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Tatzeit dürfte zwischen 18:00 - 21:30 Uhr liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Küchenbrand

Am Sonntag, gegen 06:30 Uhr, kommt es in einem Einfamilienhaus in Rosche zu einem Küchenbrand. Der Brand kann durch die Feuerwehr gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Objekt unbeschadet verlassen. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR.

LK Lüchow-Dannenberg

Grabow - Fahren unter Einfluss

Am frühen Samstagmorgen wurde durch die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 22- jährigen Führer eines PKW durchgeführt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Marihuana stand. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Clenze - Beleidigung & Bedrohung unter Nachbarn In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Clenze zwischen zwei benachbarten Wohnparteien zu Streitigkeiten aufgrund von Lärm. Dabei wurde ein Nachbar unter anderem bedroht und beleidigt. Zwischen den Parteien herrschen bereits langanhaltende Nachbarschaftsstreitigkeiten.

