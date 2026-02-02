Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einsatzkräfte suchen nach demenzerkrankter Vermissten "Sally" H. ++ "wer sah die Frau?" ++

Lüneburg (ots)

++ Einsatzkräfte suchen nach demenzerkrankter Vermissten "Sally" H. ++ "wer sah die Frau?" ++

Landkreis Lüneburg - Brietlingen

Seit den Mittagsstunden des 02.02.25 suchen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nach einer an Demenz erkrankten 59-Jährigen. "Sally H." war seit den Morgenstunden von ihrer Wohnanschrift in Brietlingen verschwunden und wurde letztmalig gegen 12:15 Uhr an der Bundestraße 209/Schierenweg durch einen Passanten wahrgenommen.

Suchmaßnahmen der Polizei unterstützt durch die Feuerwehr mit einer Drohne mit Wärmebildgerät verliefen bis dato ohne Erfolg. Ermittlungen zu weiteren Anlaufadressen sowie des Regionalverkehrs verliefen ebenfalls ohne Erfolg.

Die Polizei fragt: "Wer sah Sally H.?"

Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, dünne Beine, graue schulterlange Haare, Bekleidung: schwarze Schuhe, graue Jeans und braune Jacke mit Kordeln.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell