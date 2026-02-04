Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Häusliche Gewalt - Ehemann erhält Wegweisung und wird in Gewahrsam genommen ++ Verkehrsunfälle aufgrund anhaltender Winterglätte ++ Hausverbot - Mann kommt Anweisungen nicht nach ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt - Ehemann erhält Wegweisung und wird in Gewahrsam genommen

Am Abend des 03.02.2026 ereignete sich in einem Einfamilienhaus in Lüneburg ein Fall von Häuslicher Gewalt. Dabei schubste ein alkoholisierter Mann seine Frau und beleidigte sie mehrfach. Bereits wenige Tage zuvor soll der Mann handgreiflich geworden sein. Der Mann erhielt eine Wegweisung von dem gemeinsamen Wohnhaus über 14 Tage. Zusätzlich wurde er in Gewahrsam genommen.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Lüneburg - Beifahrerfenster hält stand

In der Nacht zum 04.02.2026 versuchte eine derzeit unbekannte Person das Fenster eines Skoda Octavia einzuschlagen. Der PKW befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage in der Straße Rotes Feld. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Person das Fenster der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zu zerstören. Dies geling nicht und die Person ließ von dem PKW ab. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfümdiebstähle in Drogerie

Aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße entwendeten zwei Männer am 02.02.2026 gegen 13:30 Uhr zwei Parfüms. Der Diebstahl fiel auf und einer der Männer im Alter von 19 Jahren konnte kontrolliert werden. Dieser räumte die Tat ein. Am 03.02.2026 wurde gegen 16:10 Uhr ein 36 Jahre alter Mann von einem Mitarbeitenden beobachtet als er mit einem Parfum die selbige Drogerie verließ, ohne dieses zu bezahlen. Er erhielt ein Hausverbot. Der Wert des Diebesgutes aus beiden Diebstählen liegt bei wenigen Hundert Euro.

Lüneburg - Einbrüche in Kellerverschläge - Pfandflaschen entwendet

Im Zeitraum vom Nachmittag des 02.02.2026 bis in die Morgenstunden des 03.02.2026 wurde das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages eines Mehrfamilienhauses im Oedemer Weg durchtrennt. Zum Diebesgut gehören diverse Pfandflaschen im Gesamtwert von etwas über 50 Euro. Das durchtrennte Vorhängeschloss konnte am Tatort nicht mehr aufgefunden werden. An weiteren Kellerverschlägen an der Örtlichkeit wurden ebenfalls Einbruchsspuren festgestellt. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Bardowick - Sattelzug rutscht auf Bundesstraße

Ein Sattelzug rutschte am 04.02.2026 gegen 07:40 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn der Bundesstraße 404 zwischen Eichholz und Handorf in Fahrtrichtung Autobahn weg. Dabei rutschte das Fahrzeuggespann von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Zaum. Der Fahrer bleib unverletzt. Der Sattelzug wurde von einem Abschleppdienst wieder auf die Fahrbahn gezogen. Die Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt, wodurch Rückstau entstand.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Hausverbot - Mann kommt Anweisungen nicht nach und geht in Gewahrsam

Am 03.02.2026 gegen 15:00 Uhr betrat ein 40 Jahre alter Mann einen Supermarkt in der Theodor-Körner-Straße, obwohl ihm zuvor ein Hausverbot erteilt wurde. Der Aufforderung der Mitarbeitenden, den Supermarkt zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Auch die Aufforderungen der eintreffenden Polizei ignorierte der Mann. Er wurde anschließend aus dem Supermarkt gezogen. Dabei sperrte er sich gegen die Maßnahmen und versuchte mehrfach wieder Zutritt zu dem Supermarkt zu erhalten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Karwitz - Geschwindigkeitsmessung

Am Mittag des 03.02.2026 kontrollierte die Polizei rund eine Stunde die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen auf der Bundesstraße 191 bei Karwitz. Dabei wurden insgesamt fünf Verstöße geahndet. Der schnellste PKW erreichte bei erlaubten 70 km/h einen Wert von 96 km/h. Ein LKW, welcher nur mit 60 km/h fahren durfte, wurde mit 87 km/h festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Waddeweitz - Ohne Winterreifen verunfallt

Ein VW Polo fuhr am 04.02.2026 gegen 07:40 Uhr auf der Bundesstraße 493 aus Waddeweitz kommend in Fahrtrichtung Uelzen. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern und rutschte eine Böschung hinunter. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der PKW war nicht mit erforderlichen Winterreifen ausgestattet.

Uelzen

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In den frühen Morgenstunden des 03.02.2026 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Celler Straße ein Fahrzeugführer in seinem Peugeot durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten vor Ort untersagt.

Gegen 23.10 Uhr wurde in der Ortschaft Groß Ellenberg ein weiterer PKW durch die Polizei kontrolliert. Auch der 38-Jährige Fahrzeugführer eines Opel Insignia konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumte der Fahrer zudem ein Amphetamin und Marihuana konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Uelzen - Verkehrsunfälle aufgrund anhaltender Winterglätte

Im Verlauf des gestrigen Tages, 03.02.2026, kam es im Landkreis Uelzen aufgrund der anhaltenden Witterungsbedingungen vermehrt zu Verkehrsunfällen. Gegen 10:25 Uhr verlor ein 50-Jähriger auf der Kreisstraße 44 im Bereich Velgen nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet der PKW ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einem Baum. Gegen 15:20 Uhr verlor ein 21-Jähriger auf der Salzwedler Straße, zwischen Növenthien und Suhlendorf, aufgrund der Witterungsverhältnisse kurzzeitig die Kontrolle über seinen PKW. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Zaun eines örtlich ansässigen Unternehmens und zwei auf dem Grundstück abgestellten Anhängern. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Ein ebenfalls 21-Jähriger Fahrzeugführer kam im Bereich Bad Bodenteich gegen 18:10 Uhr aufgrund von Schneeverwehungen auf der Straße mit seinem PKW ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer des PKW wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

