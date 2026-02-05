Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Baustellencontainer aufgebrochen - hochwertige Baumaschinen gestohlen ++ Mann randaliert in Unterkunft und wird in Gewahrsam genommen ++ Leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Baustellencontainer aufgebrochen - hochwertige Baumaschinen gestohlen

Mehrere hochwertige Baustellenwerkzeuge und Baumaschinen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 05.02.26 in der Wilhelm-Leuschner-Straße aus einem Baustellencontainer: Die Täter hatten diesen aufgebrochen und die Werkzeuge/Maschinen abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb ertappt - Flucht ergriffen - Tüte mit Diebesgut zurückgelassen

Diverse Parfüms im Wert von fast 800 Euro versuchte ein Unbekannter in den Abendstunden des 04.02.26 aus einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße in einer präparierten Tüte "zu schmuggeln". Mitarbeiter ertappten den Ladendieb gegen 18:10 Uhr, so dass dieser die Tüte fallen ließ und durch den Ausgang die Flucht ergriff. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Kindergarten/ -hort

Digitalkameras, ein Tablet sowie Schuhe stahl ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 03.02.26 aus den Räumlichkeiten eines Kindergartens/ -hort Breite Wiese. Im rückwärtigen Bereich wurden in der Folge ein Fahrrad sowie ein Rucksack mit einem Teil des Diebesguts festgestellt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 88-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 04.02.26 in einem Einkaufsmarkt in der Thorner Straße. Dabei verschwand die Börse der Seniorin zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr aus dem Einkaufswagen. Die leere Geldbörse wurde in der Folge in einem Gebüsch im Umfeld durch eine Passantin aufgefunden. Das Bargeld in Höhe von gut 100 Euro fehlten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Pkw-Scheibe beschädigt

Die Scheibe eines in einer Tiefgarage in der Soltauer Straße abgestellten Pkw Skoda beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 03. auf den 04.02.26. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Radbruch - betrunken unterwegs - Führerschein sichergestellt

Einen betrunkenen Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 04.02.26 auf der Kreisstraße 78 - Luhdorfer Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 64-Jährigen eine nicht unerhebliche Alkoholisierung fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Scharnebeck - Kollision mit Radfahrer - junger Radfahrer fährt weiter - Polizei ermittelt

Nach einem jüngeren Radfahrer sucht die Polizei nach einer Kollision mit einem Pkw Mercedes A-Klasse in den Morgenstunden des 04.02.26 in der Echemer Straße. Der junge Mann war gegen 07:30 Uhr unbeleuchtet mit dem Fahrrad im Bereich der Einmündung Eichenbrücker Weg vom Fußweg auf die Fahrbahn gefahren und kollidierte dort leicht mit dem Pkw Mercedes einer 63-Jährigen. Der Radfahrer fuhr weiter und wird gebeten sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, in Verbindung zu setzen. Es entstand Sachschaden.

Lüneburg, OT. Oedeme - Gelenkbusse kollidieren aufgrund winterglatter Fahrbahn - Fahrgast erleidet Schwellung am Kopf

Zu einer leichten Kollision zweier Gelenkbusse kam es in den Morgenstunden des 05.02.26 im Bereich des Buswendeplatzes am Schulzentrum Oedemer Weg. Aufgrund winterglatter Fahrbahn rutsche ein Gelenkbus beim Abbiegen in Höhe des Gelenksystems in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Gelenkbus. Ein 37 Jahre alter Fahrgast im verursachenden Bus erlitt eine Schwellung am Kopf und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Bussen in Höhe von insgesamt gut 8.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mann randaliert in Unterkunft und wird in Gewahrsam genommen

Ein 35 Jahre alter Mann betrat am Vormittag des 04.02.2026 trotz bestehendem Hausverbot eine Unterkunft Am Dömitzer Damm. Dort bedrohte er Mitarbeitende des Ordnungsamtes und verließ die Örtlichkeit. Im Beisein der Mitarbeitenden und der Polizei wurde dem 35-Jährigen wenige Stunden später ermöglicht seine Gegenstände aus der Unterkunft zu holen. Dabei verhielt er sich provokant und aggressiv. Nachdem er einen Polizeibeamten getreten hat, kam es zum Einsatz von Pfefferspray und der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Hitzacker - Münzautomat aufgebrochen

Im Verlaufe des 04.02.2026 wurde in einem öffentlichen Toilettenhäuschen in der Marschtorstraße ein Münzautomat aufgebrochen. Dieser war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Das darin befindliche Münzgeld wurde entwendet. Bereits vor einigen Tagen wurde der selbige Münzautomat aufgebrochen (siehe Pressemitteilung vom 14.01.2026) Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 04.02.2026, gegen 12:00 Uhr, musste ein 41-Jähriger seinen PKW in der Karlstraße verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund der Eisglätte blockierten die Räder des PKW, sodass dieser in einen angrenzenden Zaun und gegen ein Verkehrsschild rutschte. Am verunfallten PKW, dem Zaun und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden.

Westerweyhe - Leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall

Am Morgen des 05.02.2026, gegen 09:30 Uhr, geriet eine 18-Jährige Fahrzeugführerin eines Skoda Fabia im Kurvenbereich der Kreisstraße 40 zwischen Westerweyhe und Kirchweyhe aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Die Fahranfängerin verlor im Anschluss die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der PKW im Graben. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell