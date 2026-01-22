PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zeugenaufruf: Herabgefallenes Saugrohr verursacht Verkehrsunfall mit sechs Beteiligten Fahrzeugen.

Montabaur (ots)

Heute Morgen kam es gegen 06:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beschädigten Fahrzeugen auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Trier auf Höhe des Weitersburger Berges. Ein unbekanntes Fahrzeug verlor einen ca. 2.5m langen Saugschlauch welcher dann auf der Fahrbahn liegen blieb. Die nachfolgenden Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierten mit dem Schlauch. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen, die Angaben zum Verlierer des Schlauches machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur unter der 02602-93270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

