PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schülerpraktikum bei der Autobahnpolizei - Ferien mal anders erleben!

Heiligenroth (ots)

Du bist mindestens 15 Jahre alt oder besuchst die 9. Schulklasse? Dann nutze deine Ferien für ein spannendes 4-tägiges Schülerpraktikum bei der Autobahnpolizei.

Erlebe hautnah den abwechslungsreichen Alltag der Polizei, erhalte spannende Einblicke in die Verkehrssicherheit, Einsatzabläufe und die Polizeiarbeit - direkt auf der Autobahn. Ein Praktikum, das informiert, begeistert und vielleicht sogar deine berufliche Zukunft prägt!

Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. Hier erfährst du, wo deine Ausbildung zum Polizeibeamten / zur Polizeibeamtin stattfindet.

Die Schnupperpraktika finden in den folgenden Zeiträumen statt:

   -	30.03.26 bis 03.04.26 (Osterferien)
   -	29.06.26 bis 03.07.26 (erste Woche der Sommerferien)
   -	03.08.26 bis 07.08.26 (letzte Woche der Sommerferien)
   -	05.10.26.bis 09.10.26 (Herbstferien)

Bewirb dich jetzt unter:

PAStMontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Für deine Bewerbung benötigen wir einen Lebenslauf sowie eine Kopie deines letzten Zeugnisses.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 0260293270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 00:02

    POL-VDKO: Abfahrtskontrollen bzgl. Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern nach Wochenruhezeit

    Montabaur/Heiligenroth (ots) - Am heutigen Sonntagabend wurden turnusmäßig präventive Abfahrtskontrollen bezüglich der Fahrtüchtigkeit von LKW - Fahrern nach deren Wochenruhezeit durch Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur auf den Tank- und Rastanlagen Montabaur und Heiligenroth durchgeführt. Positiv zu bewerten ist, dass der Großteil der 23 kontrollierten ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:09

    POL-VDKO: Nachtrag zu Verkehrsunfall Tanklastzug mit Gefahrgut / ID 5821041

    Montabaur (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 08:29 Uhr auf der BAB 3 FR Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Diez zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Tanklastzug welcher Gefahrgut geladen hatte. Dieser kam im Verlauf einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren