Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schülerpraktikum bei der Autobahnpolizei - Ferien mal anders erleben!

Heiligenroth (ots)

Du bist mindestens 15 Jahre alt oder besuchst die 9. Schulklasse? Dann nutze deine Ferien für ein spannendes 4-tägiges Schülerpraktikum bei der Autobahnpolizei.

Erlebe hautnah den abwechslungsreichen Alltag der Polizei, erhalte spannende Einblicke in die Verkehrssicherheit, Einsatzabläufe und die Polizeiarbeit - direkt auf der Autobahn. Ein Praktikum, das informiert, begeistert und vielleicht sogar deine berufliche Zukunft prägt!

Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. Hier erfährst du, wo deine Ausbildung zum Polizeibeamten / zur Polizeibeamtin stattfindet.

Die Schnupperpraktika finden in den folgenden Zeiträumen statt:

- 30.03.26 bis 03.04.26 (Osterferien)

- 29.06.26 bis 03.07.26 (erste Woche der Sommerferien)

- 03.08.26 bis 07.08.26 (letzte Woche der Sommerferien)

- 05.10.26.bis 09.10.26 (Herbstferien)

Bewirb dich jetzt unter:

PAStMontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Für deine Bewerbung benötigen wir einen Lebenslauf sowie eine Kopie deines letzten Zeugnisses.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell