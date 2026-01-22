Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Pannen-LKW im Baustellenbereich der A3 sorgt für Stau im Berufsverkehr.

Montabaur (ots)

Heute Morgen erhielt die Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 07:16 Uhr Mitteilung über einen Pannen-LKW im Baustellenbereich der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz hinter der Anschlussstelle Montabaur. Der Reifenschaden an der Zugmaschine musste vor Ort gewechselt werden, sodass der mittlere und linke Fahrstreifen für die Dauer der Reparatur gesperrt werden mussten. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben und der Rückstau abgeflossen.

