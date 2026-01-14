FW VG Westerburg: Wohnhaus nach Zimmerbrand unbewohnbar - Haustiere konnten nicht gerettet werden

Feuerwehren VG Westerburg

Weltersburg (ots)

Am Mittwoch, den 14. Januar 2026 gegen 9:55 Uhr wurden die Feuerwehren aus Weltersburg, Girkenroth und Westerburg zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude nach Weltersburg alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Raum in Vollbrand, eine starke Rauchentwicklung hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurden weitere Atemschutztrupps sowie Lüftungsmaßnahmen vorbereitet. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden. Anschließend wurden umfangreiche Belüftungsarbeiten durchgeführt.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden mehrere Tiere aus dem Gebäude geborgen. Trotz sofortiger Verständigung einer Tierärztin konnte bei zwei Hunden und zwei Katzen leider nur noch der Tod festgestellt werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf weitere Hitzeentwicklungen. Es konnten keine Glutnester mehr festgestellt werden. Aufgrund der starken Rauch- und Brandschäden ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Ein Feuerwehrmann wurde im Rahmen der Löscharbeiten leicht verletzt.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss aller Maßnahmen an die Polizei übergeben. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Weltersburg, FF Girkenroth, FF Westerburg, Atemschutzwerkstatt Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei Westerburg, DRK Rettungsdienst Westerburg, Tierärztin

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

31

