FW VG Westerburg: Rettungswagen prallt auf Einsatzfahrt mit PKW zusammen - drei Personen leicht verletzt

Höhn (ots)

Am Mittag des 01.01.2026 um 12:49 Uhr wurde die Feuerwehr Höhn zu auslaufenden Betriebssoffen nach einem Verkehrsunfall in das Ortsgebiet Höhn alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich hierbei um einen Unfall mit einem Rettungswagen und einem weiteren PKW handelte. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und klemmten bei dem beteiligten PKW die Batterie ab. Der Fahrzeugführer des beteiligten Fahrzeugs wurde durch die Notfallsanitäterinnen des mitverunfallten Rettungswagens medizinisch erstversorgt. Durch die Integrierte Leitstelle Montabaur wurde umgehend ein weiterer Rettungswagen aus Westerburg zur Einsatzstelle entsandt. Nach dem Eintreffen wurde der PKW Fahrer in diesen verbracht und mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die beiden Notfallsanitäterinnen des verunfallten Rettungswagens erlitten einen Schock und wurden ebenfalls zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Einsatz war für die Feuerwehr Höhn gegen 14:30 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Höhn, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei Westerburg, DRK Rettungsdienst Westerburg, DRK Rettungsdienst Rennerod

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

19

