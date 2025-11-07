Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz - Frau wird unter PKW eingeklemmt

Westerburg (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, wurden die Feuerwehren Westerburg und Gershasen um 12:28 Uhr zu einem Einsatz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Westerburg alarmiert.

Die Einsatzmeldung lautete "Person in Zwangslage". Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei PKW frontal kollidiert waren und eine Person unter einem der Fahrzeuge eingeklemmt war. Ersthelfer versorgten die betroffene Person, bevor der Rettungsdienst die medizinische Behandlung übernahm. Nach gemeinsamer Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde die technische Rettung mittels Hebekissen vorbereitet. Aufgrund der Verletzungen der betroffenen Frau wurde ein Rettungshubschrauber nachalarmiert.

Nachdem die Person aus ihrer Zwangslage befreit wurde, konnte diese dem Rettungsdienst übergeben werden. Da der hinzualarmierte Rettungshubschrauber wetterbedingt nicht direkt am Einsatzort landen konnte, wählte der Pilot daher eine Wiese am Friedhof in Rotenhain als Landeplatz. Um den schnellen Transfer der Hubschrauberbesatzung zu gewährleisten, transportierte die Feuerwehr Westerburg diese mit einem Einsatzfahrzeug zur Unfallstelle. Die schwerverletzte Frau wurde anschließend per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine weitere, mittelschwer verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz für die Feuerwehren endete gegen 13:30 Uhr.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst Bad Marienberg, Rettungsdienst Westerburg, Notarzt Hachenburg, Christoph 25 (Siegen), Polizei Westerburg,

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

12

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell