Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pfefferspray in Club versprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (06.04.2025) in einem Club am Rotebühlplatz Pfefferspray in eine Menschenmenge gesprüht. Zuvor soll es gegen 03.15 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Einer der Beteiligten habe in dessen Verlauf Pfefferspray in die Menge und anschließend gezielt in die Lüftungsanlage gesprüht. 16 Personen wurden dadurch verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Täter wurde als etwa 180 cm groß mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

