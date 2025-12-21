Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Kaminbrand beschäftigt Feuerwehren über Stunden - Brandausbreitung verhindert

Enspel (ots)

Am Samstagabend, den 20.12.2025 um 17:35 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Enspel, Stockum-Püschen, Bellingen, Langenhahn und Nistertal zu einem Kaminbrand in Enspel alarmiert. Vor Ort stellten die ersteintreffenden Einsatzkräfte fest, dass aus dem Kamin eines Einfamilienhauses bereits Flammen schlugen. Unverzüglich wurde die Drehleiter der Feuerwehr Westerburg nachalarmiert, um einen Zugang zum Schornstein vom Dach aus sicherstellen zu können. Mit mehreren Wärmebildkameras der Wehren aus Nistertal und Langenhahn wurde der Kaminverlauf im Gebäude auf Hitzeentwicklungen kontrolliert. Dies musste während des ganzen Einsatzverlaufs aufrecht erhalten werden, da die weitere Erkundung einen annährend kompletten Verschluss des Kamins ergab und dieser im Inneren durch den Brand bereits eine enorme Hitze angestaut hatte. Die Einsatzkräfte errichteten eine Wasserversorgung, um im Falle einer Ausbreitung des Brandes auf die Dachkonstruktion vorbereitet zu sein. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der Kamin von oben mit entsprechendem Kehrwerkzeug gekehrt und kontrolliert werden. Mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz kamen im Gebäude zum Einsatz, um die durch das Reinigen gelöste Glut aus einer Kaminöffnung zu entfernen und ins Freie zu verbringen. Dort wurde diese dann abgelöscht. Zur weiteren Kontrolle musste auch die Außenverkleidung des Kamins durch die Einsatzkräfte entfernt werden. Ein hinzugezogener Schornsteinfeger kontrollierte und reinigte den Kamin nochmals auf der ganzen Länge. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 20:30 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren: FEZ Westerburg, FF Enspel, FF Stockum-Püschen, FF Bellingen, Löschzug (LZ) Langenhahn, LZ Nistertal (Tanklöschfahrzeug), LZ Westerburg (Drehleiter), Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen: Rettungsdienst Hachenburg, DRK-Ortsverband Höhn, Polizei Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr: 43

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell