Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Bühne des Pfefferkuchenmarktes in Westerburg brannte - Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Westerburg (ots)

Am Freitag, den 05. Dezember 2025 um 18:03 Uhr wurden die Feuerwehren aus Westerburg, Wengenroth und Gershasen zu einem Bühnenbrand auf das Gelände des Pfefferkuchen-Weihnachtsmarktes in Westerburg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das auf dem Bühnenboden aufgebrachte Stroh. Umgehend wurde ein Angriffstrupp mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Stroh durch die Feuerwehr auseinandergezogen und mit einem Wasser-Schaum Gemisch schlussendlich abgelöscht. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde der Bühnenaufbau, sowie alle weiteren noch aufgebauten Verkaufshütten auf Hitzeentwicklungen kontrolliert. Hier konnten keine Feststellungen gemacht werden. Durch das Feuer wurde der Bühnenboden, die Rückwand und die Überdachung beschädigt. Glücklicherweise war der Pfefferkuchenmarkt nicht mehr in Betrieb, sodass sich keine Besucher auf dem Gelände aufhielten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Feuerwehren: FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Wengenroth, FF Gershasen, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen: Polizei Westerburg, DRK Rettungsdienst Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr: 22

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell