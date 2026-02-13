PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Karneval in Bochum, Herne und Witten: Gemeinsam feiern - mit Sicherheit!

Bochum, Herne, Witten (ots)

Nordrhein-Westfalen feiert Karneval - und auch die Polizei Bochum sorgt dafür, dass alle Jecken in Bochum, Herne und Witten sicher und unbeschwert die närrischen Tage genießen können. Mit starker Präsenz begleiten die Einsatzkräfte der Polizei die großen Karnevalsumzüge und stehen neben den Veranstaltern und sonstigen Sicherheitspartnern als Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger bereit.

Damit alle fröhlich feiern können, können auch Sie mit einigen einfachen Dingen dazu beitragen, sich selbst und andere zu schützen:

   - Keine gefährlichen oder echt aussehenden Waffen! Kostüme gehören
     zum Karneval - aber bitte ohne täuschend echt aussehende Waffen.
     Lassen Sie Spielzeugmesser oder Spielzeugpistolen, die 
     gegebenenfalls zur Kostümierung gehören, zu Hause. Diese können 
     für echte Waffen gehalten werden und haben im öffentlichen Raum 
     nichts zu suchen.
   - Kein Alkohol am Steuer! Wer feiert, sollte frühzeitig den 
     Heimweg planen. Lassen Sie das Auto stehen und nutzen Sie 
     öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder gehen Sie zu Fuß. Denken 
     Sie daran: Auch Restalkohol kann noch am nächsten Morgen Ihre 
     Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.
   - Nein heißt Nein! Karneval ist eine Zeit der Freude, aber jeder 
     Mensch hat persönliche Grenzen. Respektieren Sie die Grenzen 
     anderer und achten Sie auf Ihr eigenes Wohlbefinden. Sexuelle 
     Belästigung ist kein Kavaliersdelikt - im Notfall wählen Sie die
     110.
   - Achten Sie auf Ihre Getränke! Lassen Sie Ihre Getränke nicht 
     unbeaufsichtigt und nehmen Sie keine offenen Getränke von 
     Fremden an. K.-o.-Tropfen sind geruchlos und geschmacklos - im 
     Verdachtsfall suchen Sie sofort Hilfe bei Freunden, dem 
     Veranstaltungspersonal oder der Polizei.
   - Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Ob in der Menge oder beim Feiern
     in Kneipen - Taschendiebe nutzen oft das dichte Gedränge, um 
     unbemerkt zuzuschlagen. Tragen Sie Bargeld, Ausweise und 
     Mobiltelefone möglichst in verschlossenen Innentaschen und 
     behalten Sie Ihre Taschen stets im Blick.
   - Zivilcourage zeigen - Polizei rufen! Wenn Sie verdächtige 
     Beobachtungen machen oder sehen, dass jemand in Bedrängnis 
     gerät, informieren Sie sofort die Polizei unter 110. Helfen Sie,
     ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Unsere Einsatzkräfte sind rund um die Uhr für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wünscht allen Jecken eine fröhliche, friedliche und sichere Karnevalszeit!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

