Polizei Bochum

POL-BO: Karneval in Bochum, Herne und Witten: Gemeinsam feiern - mit Sicherheit!

Bochum, Herne, Witten (ots)

Nordrhein-Westfalen feiert Karneval - und auch die Polizei Bochum sorgt dafür, dass alle Jecken in Bochum, Herne und Witten sicher und unbeschwert die närrischen Tage genießen können. Mit starker Präsenz begleiten die Einsatzkräfte der Polizei die großen Karnevalsumzüge und stehen neben den Veranstaltern und sonstigen Sicherheitspartnern als Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger bereit.

Damit alle fröhlich feiern können, können auch Sie mit einigen einfachen Dingen dazu beitragen, sich selbst und andere zu schützen:

- Keine gefährlichen oder echt aussehenden Waffen! Kostüme gehören zum Karneval - aber bitte ohne täuschend echt aussehende Waffen. Lassen Sie Spielzeugmesser oder Spielzeugpistolen, die gegebenenfalls zur Kostümierung gehören, zu Hause. Diese können für echte Waffen gehalten werden und haben im öffentlichen Raum nichts zu suchen. - Kein Alkohol am Steuer! Wer feiert, sollte frühzeitig den Heimweg planen. Lassen Sie das Auto stehen und nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder gehen Sie zu Fuß. Denken Sie daran: Auch Restalkohol kann noch am nächsten Morgen Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. - Nein heißt Nein! Karneval ist eine Zeit der Freude, aber jeder Mensch hat persönliche Grenzen. Respektieren Sie die Grenzen anderer und achten Sie auf Ihr eigenes Wohlbefinden. Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt - im Notfall wählen Sie die 110. - Achten Sie auf Ihre Getränke! Lassen Sie Ihre Getränke nicht unbeaufsichtigt und nehmen Sie keine offenen Getränke von Fremden an. K.-o.-Tropfen sind geruchlos und geschmacklos - im Verdachtsfall suchen Sie sofort Hilfe bei Freunden, dem Veranstaltungspersonal oder der Polizei. - Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Ob in der Menge oder beim Feiern in Kneipen - Taschendiebe nutzen oft das dichte Gedränge, um unbemerkt zuzuschlagen. Tragen Sie Bargeld, Ausweise und Mobiltelefone möglichst in verschlossenen Innentaschen und behalten Sie Ihre Taschen stets im Blick. - Zivilcourage zeigen - Polizei rufen! Wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen oder sehen, dass jemand in Bedrängnis gerät, informieren Sie sofort die Polizei unter 110. Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Unsere Einsatzkräfte sind rund um die Uhr für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wünscht allen Jecken eine fröhliche, friedliche und sichere Karnevalszeit!

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell