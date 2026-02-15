Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt an der Hattinger Straße - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es gegen 11:45 Uhr an der Hattinger Straße 229 in Bochum zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 49-jährige Bochumerin auf dem Gehweg, als neben ihr ein rotes Fahrzeug anhielt. Aus dem Fahrzeug stieg eine bislang unbekannte Frau aus und sprach die Geschädigte an. Diese versuchte, der Bochumerin äußerst aufdringlich Schmuck in Form einer Halskette zu verkaufen. Trotz mehrfacher Ablehnung durch die 49-Jährige hängte die Tatverdächtige ihr gegen ihren Willen eine Halskette um.

Unvermittelt riss die Unbekannte der Frau anschließend deren eigene Goldkette gewaltsam vom Hals. Dabei wurde die Bochumerin leicht verletzt.

Anschließend stieg die Unbekannte wieder in das Fahrzeug ein. Der Wagen wurde von einem Mann geführt. Beide entfernten sich mit dem roten, nicht näher beschriebenen Fahrzeug in Richtung Bochum-Zentrum.

Weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnte die Geschädigte nicht machen.

Die tatverdächtige Frau wird wie folgt beschrieben: circa 50-55 Jahre alt, etwa 165 cm groß, kräftige Statur, dunkelbraune lange Haare, zu einem Zopf gebunden. Sie sprach Deutsch und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Der Fahrer des Pkw ist circa 50-55 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell