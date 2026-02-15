Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum-Hamme: 5 Personen verletzt, Fahrer stark alkoholisiert

Bochum (ots)

Am Samstagnachmittag, 14. Februar 2026, ist es auf der Darpestraße in Bochum-Hamme zu einem Verkehrsunfall gekommen. 5 Personen wurden verletzt, der Unfallfahrer war erheblich alkoholisiert.

Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seiner 44-jährigen Beifahrerin (beide aus Bochum) die Darpestraße in Fahrtrichtung Wattenscheider Straße. Hierbei geriet der Pkw des Mannes in einer Kurve im Bereich der Erzbahntrasse aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 42-jährigen Bochumerin, die die Darpestraße zusammen mit ihrem Ehemann (44) und ihrer Tochter (14) in Richtung Overdyker Straße befuhr.

Bei dem Zusammenprall erlitt der Unfallfahrer so schwere Verletzungen, dass er per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die anderen vier Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Darpestraße wurde zwecks Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen bis 19.20 Uhr gesperrt.

Die beiden Pkw wurden abgeschleppt, wobei das Fahrzeug des Unfallfahrers sichergestellt wurde.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des 51-jährigen Bochumers ergab einen Wert von 2,68 Promille.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell