PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochum - Autofahrer schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Alte Post" in Bochum ist ein 52-jähriger Bochumer am Montag, 16. Februar, schwer verletzt worden.

Gegen 10 Uhr befuhr der Bochumer die Straße "Alte Post" aus Richtung Westfälische Straße. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand.

Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär verblieb. Derzeit ist ein internistischer Notfall nicht auszuschließen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:32

    POL-BO: Unfallflucht: Polizei sucht den Fahrer eines roten Autos

    Herne (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen, 15. Februar, hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird der Fahrer eines roten Autos. Ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Herten war um kurz nach 8 Uhr morgens auf der Cranger Straße in Richtung Heerstraße unterwegs. Nach aktuellem Stand scherte ein unbekannter Autofahrer unvermittelt aus der Juliastraße vor ihm ein. Um einen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:42

    POL-BO: Motorradfahrer (42) stürzt und wird schwer verletzt

    Bochum (ots) - Schwerer Motorradunfall in Bochum-Weitmar: Ein Motorradfahrer (42, aus Bochum) ist am Sonntagnachmittag, 15. Februar, gestürzt; er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Alleinunfall ereignete sich um kurz nach 15.30 Uhr. Der 42-Jährige fuhr zu dieser Zeit von der Kohlenstraße auf die A448 in Richtung Essen. Dabei rutschte er nach aktuellem Stand mit dem Hinterreifen weg und kam zu Fall. Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren