Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochum - Autofahrer schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Alte Post" in Bochum ist ein 52-jähriger Bochumer am Montag, 16. Februar, schwer verletzt worden.

Gegen 10 Uhr befuhr der Bochumer die Straße "Alte Post" aus Richtung Westfälische Straße. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand.

Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär verblieb. Derzeit ist ein internistischer Notfall nicht auszuschließen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell