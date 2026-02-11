Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): In Holzhütte eingebrochen

In eine Holzhütte und zwei Lagerscheunen im Gewann Vorderes Maisental sind Unbekannte zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt und ließen dort ersten Erkenntnissen zufolge neben Alkoholika und Werkzeug auch ein Stromaggregat der Marke Eberth GG1-ER2200 mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfälle

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr ist es nach zwei Verkehrsunfällen am Mittwochmorgen auf der B10 in Richtung Stuttgart gekommen. Gegen 6.30 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem Skoda Yeti auf der Bundesstraße unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 53-Jähriger mit seiner Mercedes V-Klasse auf Höhe der Abfahrt Esslingen-Zentrum im stockenden Verkehr abbremsen musste. Weil er zudem den Mindestabstand nicht eingehalten hatte, krachte er ins Heck des Mercedes. Verletzt wurde niemand. Beide Autos blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der unmittelbar nachfolgende Verkehr konnte noch rechtzeitig abbremsen, jedoch ereignete sich aufgrund der Kettenreaktion des Abbremsens weiter hinten im Verkehr ein weiterer Auffahrunfall. Eine 33-Jährige, die mit ihrem Hyundai Coupe auf der linken Spur unterwegs war, bemerkte den Rückstau zu spät und prallte mit so großer Wucht ins Heck eines vor ihr abbremsenden Opel Astra einer 69-Jährigen, dass dieser noch auf einen Seat Ibiza eines 28-Jährigen aufgeschoben wurde. Alle Fahrzeuginsassen blieben auch hier unverletzt. Allerdings ergaben sich bei der Unfallverursacherin Hinweise auf den Konsum von Rauschmitteln, weshalb nachfolgend bei ihr eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Alle drei Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. In der Folge war die Bundesstraße bis etwa 8.15 Uhr nur einspurig befahrbar. (cw)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag an der Einmündung der K7119 in die K7120 ereignet hat. Eine 77-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit ihrem VW Transporter von Haigerloch herkommend unterwegs. An der Einmündung zur K7120 missachtete sie die Vorfahrt einer mit einem Mercedes GLK aus Richtung Gruol heranfahrenden 49-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen wurden nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden musste. Da bei der Kollision auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Nachdem die Fahrbahn nach einer notwendigen Reinigung durch eine Spezialfirma gesäubert worden war, konnte die Strecke gegen 11.45 Uhr wieder freigegeben werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell