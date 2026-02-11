Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus im Kammweg sind Unbekannte zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. In dem Haus wurden diverse Zimmer sowie der auf einem Stellplatz abgeparkte Pkw der Bewohner durchsucht. Dabei dürften sie auf Schmuck und weitere Wertgegenstände gestoßen sein, mit denen sie über eine Kellertür in unbekannte Richtung entkommen konnten. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Starzach (TÜ): Kollision beim Abbiegen

Im Zuge eines Abbiegevorgangs ist es am Dienstagnachmittag auf der K 6942 (Trillfinger Straße) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Kurz vor 14.30 Uhr befuhr eine 73 Jahre alte Frau mit einem Opel die Kreisstraße von Wachendorf herkommend in Richtung Trillfingen. An der Abzweigung nach Höfendorf wollte sie links abbiegen, worauf es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 59-Jährigen kam. Dessen Wagen wurde durch den Zusammenstoß gedreht, überschlug sich mehrfach und blieb mehrere Dutzend Meter nach der Kollision auf der Beifahrerseite liegen. Der 59-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr durch die Windschutzscheibe gerettet werden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann in eine Klinik. Die Seniorin war ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. An den nicht mehr fahrtauglichen Autos dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro summieren. Kurz nach 16 Uhr konnte die im Zuge der Unfallaufnahme notwendige Sperrung der Fahrbahn wieder aufgehoben werden. (mr)

Dußlingen (TÜ): Einbrüche (Zeugenaufruf)

Am Dienstagmittag haben ein oder mehrere Einbrecher in Dußlingen ihr Unwesen getrieben. Gegen 15 Uhr wurde festgestellt, dass bislang Unbekannte ein auf der Gebäuderückseite gelegenes Fenster eines Jugendclubs in der Albstraße gewaltsam geöffnet hatten und eingestiegen waren. Unmittelbar bei Entdeckung des Einbruchs flüchteten die Diebe samt einem kleineren Bargeldbetrag aus einer Kasse. Bei der polizeilichen Fahndung wurde in der nahegelegenen Nehrener Straße ein geparkter VW entdeckt, dessen Beifahrerscheibe mit einem Stein eingeschlagen worden war. Die im Fahrzeug aufbewahrte Handtasche war samt Inhalt gestohlen worden. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07071/972-1400. (tr)

