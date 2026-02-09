Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall; Fahrzeugbrand; Trickdiebstahl

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Einbruch in Nellingen

Ein Wohnhaus in der Rinnenbachstraße in Nellingen ist am Sonntag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen zwölf Uhr und 21.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete aus dem Inneren Schmuck und Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Plochingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmittag auf der B10 in Höhe des Industriegebiets Plochingen an der dortigen Einfädelspur ereignet hat. Ein 30-Jähriger wollte gegen 12.15 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf die Bundesstraße in Richtung Esslingen auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Richtungsfahrbahn kam es zur seitlichen Kollision mit einem VW Crafter, dessen 58-Jahre alter Fahrer unmittelbar zuvor auf der Bundesstraße einen Sattelzug überholt hatte und auf die rechte Spur gewechselt war. Infolge dieser Streifkollision reduzierte der Mercedesfahrer seine Geschwindigkeit so, dass der 44 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden Sattelzugs nicht mehr schnell genug reagieren konnte und ins Heck des Mercedes krachte. Der Mercedesfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. An der A-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Das Auto musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 3.000 Euro, der Schaden an der Sattelzugmaschine auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße bis etwa 13.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (cw)

Aichwald (ES): Fahrzeugbrand

In die Hauptstraße im Ortsteil Schanbach sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag, gegen zwölf Uhr, gerufen worden. Dort war im Motorraum eines Mercedes, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ein Feuer ausgebrochen. Die beiden Insassen des Fahrzeugs hatten den aufsteigenden Rauch rechtzeitig bemerkt und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Sie konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit eigenen Mitteln löschen. Nach einer abschließenden Brandkontrolle konnte der nicht mehr fahrbereite Wagen aufgeladen und abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. (jz)

Tübingen (TÜ): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Mit dem sogenannten Geldwechseltrick ist am Freitagvormittag ein 76-Jähriger von einem Trickdieb bestohlen worden. Der Mann war gegen 11.30 Uhr in der Wöhrdstraße unterwegs, als er von dem Unbekannten angesprochen und um Kleingeld für ein Parkticket gebeten wurde. Nachdem der hilfsbereite Senior seine Geldbörse aus der Hosentasche genommen hatte, wurde er von dem Mann in ein belangloses Gespräch verwickelte, wobei der Unbekannte immer aufdringlicher wurde und bis auf Körperkontakt näherkam. Dabei gelang es dem Kriminellen unbemerkt mehrere Geldscheine aus der Börse zu ziehen. Erst später bemerkte das Opfer, dass es bestohlen worden war. Der Trickdieb wird als etwa 170 Zentimeter groß, etwa 50 Jahre alt und untersetzt beschrieben. Er hatte einen dunkleren Teint, kurze, dunkelbraune Haare, ein rundes Gesicht und soll Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen haben. Bekleidet war der Mann mit einer braunen Hose, hellem T-Shirt und einer beigefarbenen Stoffjacke. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-1400 um Hinweise. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell