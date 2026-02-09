Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des schweren Bandendiebstahls - Trio in Haft (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des schweren Bandendiebstahls sind am späten Samstagabend (07.02.2026) zwei 28 Jahre alte Männer und eine 24-jährige Frau von der Polizei festgenommen worden. Dem Trio wird der Diebstahl von mehreren Hundert Pfandkisten zur Last gelegt. Die drei Personen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll das Trio gegen 21.30 Uhr bei einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Filderstadt-Bonlanden das Metalltor zu einem Lagerplatz aufgebrochen und anschließend über 450 leere Pfandkisten gestohlen haben. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, informierte daher die Polizei. Der von den Tatverdächtigen genutzte Mercedes Sprinter konnte von den alarmierten Einsatzkräften kurz darauf nur wenige Hundert Meter entfernt in der Bonländer Hauptstraße angehalten werden. Die drei im Fahrzeug befindlichen Personen wurden vorläufig festgenommen. Sowohl die im Transporter befindlichen Kisten als auch das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die Tatverdächtigen, bei denen es sich um bulgarische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, am Sonntag (08.02.2026) der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ gegen die zwei Männer sowie die Frau die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

