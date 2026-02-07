Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand, mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen, körperliche Auseinandersetzung, Verfolgungsfahrt, Einbruch

Radfahrer beim Verkehrsunfall leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Reutlingen erlitten. Der Radfahrer befuhr gegen 16.20 Uhr die Seestraße auf dem Radweg in Richtung der Straße Am Echazufer. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Obere Wässere wollte die 65-jährige Audi-Lenker in die Seestraße einbiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten Radfahrer. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, der Sachschaden an dem Fahrrad wird mit etwa 300 Euro beziffert.

Reutlingen (RT): Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit gegen einen 20 Jahre alten Mann, nachdem dieser in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Unter den Linden zunächst einen 54-Jährigen verletzt und im weiteren Verlauf Polizeibeamte angegriffen hat. Gegen 0.20 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer zunächst verbalen Auseinandersetzung verständigt. Augenscheinlich war es zwischen einer bislang unbekannten männlichen Person und einer dreiköpfigen Personengruppe, in welcher sich auch der 20-jährige Beschuldigte befand, zum Streit gekommen. Nachdem ein 54-Jähriger zunächst schlichtend eingegriffen und sich die dreiköpfige Personengruppe vorübergehend entfernt hatte, sei es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen dem bislang Unbekannten und der Gruppierung gekommen. Als die drei jungen Männer bedrohlich auf den Mann zugingen, stellte sich der 54-Jährige dazwischen, um einen Übergriff zu verhindern. Hier wurde er von einem der drei Männer mehrfach mit einem Gürtel geschlagen und leicht verletzt. Zudem wurde er noch mit nicht zitierfähigen Aussagen beleidigt. Mindestens einer der drei Männer soll hierbei ein Messer in der Hand gehalten haben, dieses wurde augenscheinlich jedoch nicht eingesetzt. Beim Eintreffen der Polizei konnte vor Ort lediglich der verletzte 54-Jährige angetroffen werden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde jedoch ein 20-Jähriger aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung als einer der drei gesuchten Männer erkannt und einer Personenkontrolle unterzogen. Der aggressive 20-Jährige beleidigte hierbei die Polizeibeamten erheblich. Zudem trat er vorsätzlich nach einem der Beamten, traf diesen jedoch nicht. Nach Abschluss aller polizeilichen Sofortmaßnahmen wurde der 20-Jährige wieder auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen zu seiner Beteiligung an der ursprünglichen Auseinandersetzung dauern an.

Bad Urach (RT): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 500.000 Euro ist das Ergebnis eines Gebäudebrandes am Samstagmorgen in Bad Urach. Gegen sieben Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand eines leerstehenden Wohnhauses in der Straße "Im Fruchtkasten" gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr, welche mit zwölf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort kam, stand der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes bereits im Vollbrand. Nach Angaben des 57-jähriger Hauseigentümers steht das Wohnhaus derzeit leer und sollte umgebaut werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, gegenwärtig werden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt, für die unter anderem auch ein Bagger eingesetzt werden muss. Bei den Einsatzmaßnahmen wurden keine Personen verletzt. Im Zug des Brandes wurden zwei in der Nähe des Brandobjekt geparkte Fahrzeuge durch herabfallende Dachziegel beschädigt. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort. Zur Unterstützung der Einsatzarbeiten wurde vorübergehend auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Hilfe von Experten der Spurensicherung die Ermittlungen hinsichtlich der bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Riederich (RT): Verkehrsunfall

Am Freitagmittag ist es in Riederich zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 22-jährige VW-Lenkerin die B 312 und verließ diese an der Ausfahrt Riederich. An der Einmündung zur Mittelstädter Straße näherte sich von hinten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal. Eine 34-jährige Audi-Lenkerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Mittelstädter Straße in Richtung Ortsmitte Riederich. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, da beide fälschlicherweise annahmen, dass eine der beiden Fahrzeuglenkerinnen anhalten würden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Esslingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Wilfingshausener Straße ist ein Unbekannter am Freitagabend eingebrochen. Zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen, bevor er sich unerkannt wieder entfernen konnte. Zur Höhe des Diebesguts können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen zum Tathergang und dem bislang unbekannten Einbrecher aufgenommen.

Ohmden (ES): Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

50.000 Euro Sachschaden und ein schwer verletzter Autofahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der Hauptstraße im Bereich des Ortseingangs Ohmden. Der 67-jährige Fahrer eines BMW X3 befuhr die K 1256 von Jesingen kommend in Fahrtrichtung Ohmden, wo die Kreisstraße in die Hauptstraße übergeht. Im Bereich des Ortseingangs Ohmden kam der 67-Jährige mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Der 67-Jährige musste durch den verständigten Rettungsdienst nach einer medizinischen Erstbehandlung in eine Klinik verbracht und hier stationär aufgenommen werden. An seinem BMW X3 entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so dass dieser durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Der entstandene Fremdschaden an mehreren umgefahrenen Leitpfosten und dem Baum sowie der Flurschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Ohmden, Holzmaden und Weilheim waren mit insgesamt 23 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort eingesetzt.

Filderstadt (ES): Gas mit Bremse verwechselt

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag auf der Uhlbergstraße in Filderstadt ereignet hat. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 89-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw der Marke BMW die Römerstraße in Richtung Uhlbergstraße. In einem Einmündungsbereich verwechselte der Fahrzeugführer nach derzeitigem Ermittlungsstand Gas- und Bremspedal und kollidiert im weiteren Verlauf mit einer Hausfassade. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer in seinem Pkw eingeschlossen war, wurde vorsorglich die Feuerwehr Filderstadt an die Unfallstelle hinzugerufen. Der Fahrzeugführer wurde bei der Kollision leichtverletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw war aufgrund der Unfallbeschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit

Rund 10.000 Euro Gesamtschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf Höhe der Messe Stuttgart in der Flughafenstraße entstanden. Ein 44-Jähriger stand gegen 14.15Uhr mit seinem VW Golf an der Lichtzeichenanlage der Abbiegespur auf der Flughafenstraße in Fahrtrichtung Flughafen-Terminals. Als der vor ihm befindliche Pkw bei Umschalten der Ampel auf Grün nicht anfuhr, wechselte der 44-jährige VW-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen, welcher geradeaus in Fahrtrichtung Echterdingen führt. Hierbei erkannte er den, bereits auf diesem Fahrstreifen anfahrenden 29-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz zu spät, woraufhin es zur Kollision mit dem Mercedes kam.

Gomaringen (TÜ): Motorrad nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 20-jähriger Motorradfahrer entgegen, nachdem er sich mit seinem nicht zugelassenen und nicht versicherten Kraftrad der Marke Aprilia in der Nacht von Freitag auf Samstag einer Polizeikontrolle entzogen hat. Gegen 2.20 Uhr wurde der 20-Jährige auf der B 28 zwischen Reutlingen und Tübingen durch eine Streifenbesatzung festgestellt. Eine Kontrolle war im Rahmen der über mehrere Kilometer andauernden Hinterherfahrt jedoch nicht möglich. Das an der Aprilia angebrachte amtliche Kennzeichen ist auf ein Kraftrad der Marke BMW zugelassen. Gegen 2.30 Uhr konnte der 20-Jährige jedoch an seiner Wohnanschrift in Gomaringen in der Tübinger Straße angetroffen und einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen werden, als er das Motorrad abstellen wollte. Die Originalkennzeichen für die Aprilia wurden im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen aufgefunden und ebenso sichergestellt wie das Kraftrad selbst. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen, welcher mit demselben Motorrad bereits wegen eines ähnlichen Sachverhalts im Vorjahr zur Anzeige gelangt war, übernommen.

