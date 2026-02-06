PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrt missachtet

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Unfall durch Vorfahrtsmissachtung fordert eine Verletzte

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen zwischen Dettingen und Weiler entstanden. Ein 40-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem Hyundai auf der L 385 von Dettingen herkommend in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs. An der Abzweigung zur L 389 übersah er beim Linksabbiegen den aus Richtung Hirrlingen kommenden VW up!, der von einer 47-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Ein Rettungswagen brachte die 47-Jährige, die sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zugezogen hatte, in ein Krankenhaus. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

