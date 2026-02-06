POL-RT: Vorfahrt missachtet
Reutlingen (ots)
Rottenburg (TÜ): Unfall durch Vorfahrtsmissachtung fordert eine Verletzte
Rund 20.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen zwischen Dettingen und Weiler entstanden. Ein 40-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem Hyundai auf der L 385 von Dettingen herkommend in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs. An der Abzweigung zur L 389 übersah er beim Linksabbiegen den aus Richtung Hirrlingen kommenden VW up!, der von einer 47-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Ein Rettungswagen brachte die 47-Jährige, die sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zugezogen hatte, in ein Krankenhaus. (tr)
