Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Fahrzeugaufbruch; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag von einem Auto angefahren worden. Die 70 Jahre alte Lenkerin eines VW up! war gegen 17 Uhr auf der Gustav-Werner-Straße unterwegs und wollte in die Eberhardstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine 68-jährige Fußgängerin, die daraufhin vom Kleinwagen erfasst und nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Metzingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Maybachstraße ist ein Unbekannter am Donnerstagabend eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchwühlte er in allen Stockwerken und allen Zimmern die Schränke und Schubladen, bevor er sich unerkannt wieder aus dem Staub machte. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen, auch zum Diebesgut, aufgenommen. (cw)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Vorfahrtsmissachtung die Ursache für einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten am Donnerstagnachmittag. Gegen 16.45 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines Peugeot-Motorrollers die Bachenbergstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Fischerstraße missachtete er die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin und bremste stark, um eine Kollision zu verhindern. Durch den Bremsvorgang stürzte der Rollerfahrer, ohne dass es zum Kontakt mit dem Pkw kam, und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorroller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. (md)

Bad Urach (RT): Auto in Brand geraten

In der Fohlensteige hat am Donnerstagnachmittag ein Auto Feuer gefangen. Gegen 15.40 Uhr war dort ein Mercedes-Lenker bergaufwärts unterwegs, als er verdächtige Geräusche aus dem Motorraum hörte und anhielt. Beim Öffnen der Motorhaube waren bereits Flammen sichtbar. Der Pkw geriet daraufhin in Vollbrand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Das Auto wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. (mr)

Wolfschlugen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr war ein 75 Jahre alter Pkw-Lenker auf der Daimlerstraße unterwegs und wollte in einer Lücke im fließenden Verkehr nach rechts auf die Nürtinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus dieser Richtung kommenden, 62-jährigen Radfahrer. Der Radler erlitt beim Zusammenstoß ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit einigen hundert Euro an. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Küchenbrand

Zu einem gemeldeten Küchenbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Gegen 16.30 Uhr geriet beim Kochen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus noch unbekannter Ursache die Dunstabzugshaube in Brand, wobei durch das Feuer die Küche beschädigt und durch Rußablagerungen das Wohnzimmer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden, dennoch dürfte der Schaden mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. Zwei Bewohner erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch vereitelt

Ein Eindringen in ein Wohnhaus ist am Donnerstagnachmittag in der Manosquer Straße mutmaßlich in letzter Sekunde vereitelt worden. Gegen 15 Uhr war ein Einbrecher gerade dabei, die Terassentür des Gebäudes aufzuhebeln, als er durch die Rückkehr der Bewohner von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Durch die Hebelversuche am Fenster und an der Tür entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Fahndung nach dem Täter war erfolglos verlaufen. (tr)

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Geschäft (Zeugenaufruf)

Zwei bislang Unbekannte sind am Freitag, kurz vor drei Uhr, in ein Geschäft in der Max-Eyth-Straße eingebrochen, indem sie mit brachialer Gewalt einen Gullydeckel gegen die verglaste Eingangstüre warfen. Durch die entstandene Öffnung stiegen die Kriminellen ein, entwendeten mehrere Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten im Anschluss. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber konnten die Täter nicht gefasst werden. Einer der beiden Einbrecher wurde als schlank, mit einer blauen Jacke, dunklen Hose und dunklen Turnschuhe bekleidet beschrieben. Der Komplize war von korpulenter Statur und soll eine dunkle Steppjacke und dunkle Hose getragen haben. Beide Männer trugen Handschuhe und Sturmhauben und führten schwarze Umhängetaschen mit. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 Zeugen. (tr)

Neustetten (TÜ): Unfall beim Überholen

Zu einer Kollision zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Pkw ist es am Donnerstagvormittag auf der K6923 zwischen Wolfenhausen und dem Kreisverkehr zur K6939 gekommen. Ein 85-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Ford Fusion auf der Kreisstraße in Richtung Seebronn unterwegs und wollte nach Wolfenhausen ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dabei kam es zur Kollision mit der Zugmaschine Fendt, dessen 24 Jahre alte Fahrerin zur gleichen Zeit nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen wollte. Eine 81-jährige Beifahrerin im Ford wurde nachfolgend vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde aber nach derzeitigen Kenntnissen bei dem Unfall niemand. Während der Sachschaden an Traktor und Anhänger mit geschätzten rund 100 Euro überschaubar blieb, dürfte am Ford wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Kusterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In der Sandackerstraße im Ortsteil Jettenburg ist am Donnerstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen worden. In der Zeit von 17.50 Uhr bis 18.45 Uhr gelangte der Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Dort durchsuchte er mehrere Räume nach Wertgegenständen und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die genaue Höhe des Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen, bei denen auch die Spurensicherung der Kriminalpolizei hinzugezogen wurde. (md)

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall auf B 27

Auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen ist es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Kurz vor 11.30 Uhr war ein 29 Jahre alter Mann mit einem Jeep nach der Anschlussstelle Balingen-Nord auf der linken Spur unterwegs und wechselte nach rechts. Dort prallte das Auto gegen den Scania-Lkw eines 57-Jährigen. Nach dem Gegenlenken kollidierte der Jeep noch mit dem auf der linken Spur befindlichen Hyundai eines 66-Jährigen. Beim Unfall erlitt der Unfallverursacher nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf rund 23.000 Euro belaufen. Die beiden Pkw mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Baustellenfahrzeug aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Baustellenfahrzeugs hatte es ein Krimineller in den vergangenen Tagen in Hechingen abgesehen. In der Zeit zwischen Montag und Donnerstagnachmittag hebelte der Täter auf einem Parkplatz in der Stettener Halde die seitliche Schiebetür des Wagens auf und entwendete aus dem Innenraum diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Der Gesamtwert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Albstadt (ZAK): Mit falschem Gewinnversprechen betrogen (Warnhinweis)

Ein Senior aus Ebingen ist mit der Betrugsmasche des falschen Gewinnversprechens um einen vierstelligen Betrag gebracht worden. Der Mann hatte mehrere Anrufe bekommen, in denen ihm von einer Unbekannten mehrere zehntausend Euro aus einem angeblichen Gewinnspiel versprochen wurden. Für die notwendige Auszahlung des Geldes sei jedoch vorab die Bezahlung einer Art Gebühr nötig, so die kriminelle Anruferin. Der Mann schenkte dem vermeintlichen Gewinnversprechen Glauben und tätigte über einen Finanzdienstleister mehrere Transaktionen auf ein ausländisches Konto. Als der Geschädigte am Donnerstag dann über seine Bank einen Überweisungsträger einreichen wollte, wurde dort der Betrug erkannt und diese Überweisung gestoppt.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen.

- Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen oder Kreditkartennummern.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

- Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und nehmen Sie etwaige Warnungen von Banken vor Geldtransfers ernst.

Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell