Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Das Polizeipräsidium Reutlingen startet auf WhatsApp

Bild-Infos

Download

Reutlingen (ots)

Im Februar erweitert das Polizeipräsidium Reutlingen seine digitalen Informationsangebote und startet einen WhatsApp-Kanal - "Polizei BW Reutlingen".

Ab dem 9. Februar 2026 informieren wir die Öffentlichkeit auf diesem Kanal über aktuelle Fälle und Einsatzlagen aus den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Darüber hinaus bietet der Kanal Einblicke in viele andere polizeiliche Themen: Von Nachwuchswerbung, Zeugensuchen, Veranstaltungen über Präventionstipps reichen die Inhalte bis hin zu laufenden Fahndungen.

Der Kanal kann direkt über den QR-Code im Bild oder über den untenstehenden Link aufgerufen und abonniert werden. Auf WhatsApp ist er auch über die Funktion "Kanäle entdecken" zu finden. Über die Glocke lassen sich außerdem Benachrichtigungen über neue Beiträge aktivieren - so bleibt man immer auf dem neuesten Stand!

Achtung: Eine Kontaktaufnahme mit der Polizei ist über den WhatsApp-Kanal nicht möglich. Für Anzeigen und Hinweise kann die Onlinewache (www.polizei-bw.de/onlinewache) oder jede Polizeidienststelle kontaktiert werden. Im Notfall gilt wie immer: 110 wählen!

Hier gelangen Sie direkt zum WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Reutlingen: https://whatsapp.com/channel/0029VbBiLhp8fewtg2pa0w1o (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell