PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Das Polizeipräsidium Reutlingen startet auf WhatsApp

POL-RT: Das Polizeipräsidium Reutlingen startet auf WhatsApp
  • Bild-Infos
  • Download

Reutlingen (ots)

Im Februar erweitert das Polizeipräsidium Reutlingen seine digitalen Informationsangebote und startet einen WhatsApp-Kanal - "Polizei BW Reutlingen".

Ab dem 9. Februar 2026 informieren wir die Öffentlichkeit auf diesem Kanal über aktuelle Fälle und Einsatzlagen aus den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Darüber hinaus bietet der Kanal Einblicke in viele andere polizeiliche Themen: Von Nachwuchswerbung, Zeugensuchen, Veranstaltungen über Präventionstipps reichen die Inhalte bis hin zu laufenden Fahndungen.

Der Kanal kann direkt über den QR-Code im Bild oder über den untenstehenden Link aufgerufen und abonniert werden. Auf WhatsApp ist er auch über die Funktion "Kanäle entdecken" zu finden. Über die Glocke lassen sich außerdem Benachrichtigungen über neue Beiträge aktivieren - so bleibt man immer auf dem neuesten Stand!

Achtung: Eine Kontaktaufnahme mit der Polizei ist über den WhatsApp-Kanal nicht möglich. Für Anzeigen und Hinweise kann die Onlinewache (www.polizei-bw.de/onlinewache) oder jede Polizeidienststelle kontaktiert werden. Im Notfall gilt wie immer: 110 wählen!

Hier gelangen Sie direkt zum WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Reutlingen: https://whatsapp.com/channel/0029VbBiLhp8fewtg2pa0w1o (ah)

Rückfragen bitte an:

Adrian Helli (ah), Telefon 07121/942-1106

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 16:26

    POL-RT: Polizeibeamte angegriffen, Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Polizeibeamte angegriffen und verletzt Nach einem Vorfall in der Ulmer Straße am Donnerstagvormittag muss sich ein 15-jähriger Jugendlicher wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen 8:10 Uhr sollten der Jugendliche und mehrere seiner Familienmitglieder an der Örtlichkeit einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Dabei schlug er einer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:43

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhaus und Gaststätte; Widerstand

    Reutlingen (ots) - Frau von Auto erfasst Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag in der Straße Am Heilbrunnen ereignet. Gegen 15.30 Uhr wollte an der Haltestelle Geopark eine 38 Jahre alte Frau hinter einem Linienbus offenbar sehr zügig die Straße überqueren. Dabei wurde sie laut Zeugenangaben von einem langsam fahrenden Toyota einer ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 16:30

    POL-RT: Frickenhausen (ES): Telefonbetrug

    Reutlingen (ots) - Frickenhausen (ES): Warnung vor falschen Bankmitarbeitern Ein besonders dreister Betrüger hat am Dienstag eine Frau aus Frickenhausen um mehrere tausend Euro gebracht. Die Geschädigte erhielt einen Telefonanruf, in dem sich der Gesprächspartner als Bankmitarbeiter ausgab und Manipulationen an deren Konten vorgaukelte. Der Frau wurde anschließend eine SMS mit einem Link zugestellt, der sie auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren