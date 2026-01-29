Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto und Fahrrad stoßen zusammen - Korrektur

Ludwigshafen (ots)

Korrektur der Pressemeldung vom 28.01.2026 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6205979 ): Der 13-jährige Fahrradfahrer überquerte die Jaegerstraße aus Richtung Havering-Allee kommend (auf Höhe des Carl-Bosch-Gymnasiums), nicht aus Richtung Schulstraße.

Die korrekte Meldung lautet:

Am 27.01.2026 kam es gegen 8 Uhr in der Jaegerstraße zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Fahrradfahrer und einem 28-jährigen Autofahrer. Als der 28-Jährige die Jaegerstraße in Richtung Danziger Platz befuhr, überquerte der 13-Jährige (aus Richtung Havering-Allee kommend) plötzlich die Fahrbahn, der Autofahrer bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt und von Rettungskräften vor Ort versorgt.

