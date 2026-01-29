PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach wiederholten Straftaten in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.01.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6197931

Nachdem ein 29-Jähriger einen 35-Jährigen am 15.01.2026 mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt hatte, wurde zwischenzeitlich Untersuchungshaftbefehl gegen den 29-jährigen erlassen. Der 29-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach Körperverletzungsdelikte begangen. Nachdem er am frühen Mittwochmorgen (28.01.2026), gegen 4:30 Uhr, eine Person auf dem Berliner Platz bedroht hatte, wurde er vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) aufgrund der zurückliegenden Taten, Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Als Haftgrund wurde Widerholungsgefahr angenommen. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin
Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

