Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum vom 27.01.2026, 16:30 Uhr, bis zum 28.01.2026, 6:30 Uhr, die Scheiben von drei Fahrzeugen ein und entwendeten Bargeld sowie Baumaschinen. Ein VW Golf und ein Mercedes-Benz waren während des Tatzeitraums in der Moskauer Straße (nahe der Athener Straße) abgestellt. Ein Ford Transit stand im genannten Zeitraum im Bereich der Vorderen Burgstraße (nahe der Carl-Clemm-Straße). Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Außerdem schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 27.01.2026 auf den 28.01.2026 (20 Uhr - 7 Uhr) die Heckscheibe eines in der Knappenwegstraße (nahe Prinzenstraße) geparkten VW Caddy ein und entwendeten drei Werkzeugkoffer im Wert von 6.500 Euro aus dem Kofferraum. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise: Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager). Fahrzeug an einem sicheren Ort parken: Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer). Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen: Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit - oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre. Mitarbeitende sensibilisieren: Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention. Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

