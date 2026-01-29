PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Mutterstadt (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag auf Donnerstagmorgen (28.01.2026, 15 Uhr - 29.01.2026, 2:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Schlesierstraße/Ecke Danziger Straße ein und stahlen Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

