Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf Tankstelle - Korrektur Tatzeit, Täterbeschreibung

Ludwigshafen (ots)

Korrektur der Pressemeldung vom 28.01.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6206096): Die Tat ereignete sich bereits um 20:15 Uhr, nicht um 22:15 Uhr - außerdem kann die Tatkleidung nun konkretisiert werden.

Die korrekte Meldung lautet:

Am Mittwochabend (28.01.2026) betrat gegen 20:15 Uhr ein vermummter Täter die Esso-Tankstelle in der Maudacher Straße 194 in Ludwigshafen-Gartenstadt. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann vom Kassierer die Herausgabe des Kasseninhalts. Nach Erhalt eines niedrigen dreistelligen Geldbetrags flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175cm groß, etwa 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, komplett schwarz gekleidet, Jogginghose mit weißen Streifen und Knopfleiste an der Außenseite der Hosenbeine.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

