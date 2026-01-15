Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: "Aktion Glühwürmchen" - Sicher zur Schule in der dunklen Jahreszeit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: "Aktion Glühwürmchen" - Sicher zur Schule in der dunklen Jahreszeit

In der dunklen Jahreszeit sind unsere jüngsten Verkehrsteilnehmenden besonders gefährdet. Um auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für die Bedeutung von Sichtbarkeit zu schärfen, führten Polizistinnen und Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf heute Morgen (15. Januar) eine Kontroll- und Präventionsaktion an der Grundschule in Cyriaxweimar durch. Unter dem Motto "Glühwürmchen - Sicher zur Schule in der dunklen Jahreszeit" setzten die Beamtinnen und Beamten auf anschauliche und kindgerechte Aufklärung. Die Verkehrspolizisten sprachen die Kinder auf ihrem Weg zur Schule an und thematisierten die Risiken von dunkler Kleidung und der damit verbundenen schlechten Sichtbarkeit. Sie erklärten den Schülerinnen und Schüler, wie wichtig es ist, in der dunklen Jahreszeit gut erkennbare Kleidung zu tragen - idealerweise reflektierende, wie etwa Jacken mit Reflektoren oder Warnwesten. Auf dem Schulhof standen zwei Puppen: Die Puppe "Ella" war dunkel gekleidet und nur schwer erkennbar, während die andere Puppe, "Florian", in auffällig leuchtender Kleidung zu sehen war. Durch das gezielte Anleuchten der Puppen konnten die Kinder unmittelbar den Unterschied erkennen und nachvollziehen wie wichtig reflektierende Kleidung für die Sicherheit im Straßenverkehr ist. Die Ordnungshüter baten die Kinder, dies zu Hause an ihre Eltern weiterzugeben. Im Anschluss besuchten die Verkehrspolizisten die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen und vertieften das Thema. Weiterhin erhielt jeder der jungen Verkehrsteilnehmenden einen reflektierenden Anhänger in Form einer Hand sowie eine Informationsbroschüre der Verkehrswacht, um künftig auf dem Schulweg - ganz nach dem Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit" - besser erkennbar zu sein. Neben der Aufklärung wurden durch die Mitarbeitenden des Verkehrsdienstes Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Grundschule durchgeführt. Außerdem überprüften sie die Parksituation rund um das Schulgelände und ahndeten bei Bedarf Verstöße.

An der Aktion nahmen unter anderem die Bürgermeisterin der Stadt Marburg, Frau Bernshausen, der Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Herr Göbel, der Leiter der Verkehrsinspektion, Herr Düding, und der stellvertretende Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, Herr Petry, teil.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell