Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Kleinbus und Kennzeichen gestohlen + Einbruchsversuch bemerkt + Autoscheibe zerstört +

Giessen (ots)

Haiger: Kleinbus und Kennzeichen gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Siegener Straße in Allendorf entwendeten Diebe im Zeitraum zwischen Montag (12.01.2026), 19:00 Uhr und Dienstag (13.01.2026), 08:30 Uhr einen schwarzen Renault Master. Der Kleinbus ist derzeit nicht zugelassen. Außerdem stahlen die Täter bei einem anderen Fahrzeug die beiden Kennzeichenschilder SI-AA 769. Die Polizei fragt daher: Wer hat in der Nähe des Autohauses verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist der schwarze Renault Master nach Montagabend aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Kleinbusses oder einem Fahrzeug machen, an dem sich möglicherweise die Kennzeichenschilder SI-AA 769 befinden? Zeugen können telefonisch unter 02771 9070 Kontakt zur Dillenburger Polizei aufnehmen.

Wetzlar: Einbruchsversuch bemerkt

Kurz nach 18:20 Uhr betraten zwei Unbekannte am Dienstagabend (13.01.2026) ein Grundstück im Tulpenweg. Vor der Haustür setzten sie zunächst die Außenbeleuchtung außer Betrieb und versuchten anschließend die Tür aufzubrechen. Als die Hausbewohner Geräusche hörten und auf sich aufmerksam machten, ließen die Täter von ihrem Einbruchsvorhaben ab. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Autoscheiben zerstört

Eine Scheibe eines grauen Hyundai i10 schlug ein Unbekannter in der Kestnerstraße in Wetzlar ein. Zwischen Dienstag (13.01.2026), 15:00 Uhr und Mittwoch (14.01.2026), 09:30 Uhr griff sich der Täter vom Rücksitz eine leere Stofftasche. Auf einem Parkplatz in der Wertherstraße, hinter der Kestnerschule, zerstörte ein Dieb eine Scheibe eines blauen Audi A1. Hier erbeutete er einen Rucksack mit Sportbekleidung, Schuhen und Kopfhörern. Der Tatzeitraum kann auf Dienstag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 07:15 Uhr eingegrenzt werden. In beiden Fällen nimmt die Polizeistation Wetzlar Zeugenhinweise unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell