POL-RT: Polizeibeamte angegriffen, Verkehrsunfälle

Bad Urach (RT): Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Nach einem Vorfall in der Ulmer Straße am Donnerstagvormittag muss sich ein 15-jähriger Jugendlicher wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen 8:10 Uhr sollten der Jugendliche und mehrere seiner Familienmitglieder an der Örtlichkeit einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Dabei schlug er einer 50-jährigen Polizeibeamtin unvermittelt ins Gesicht und trat anschließend um sich, wobei er einen 31-jährigen Polizeibeamten im Gesicht traf und ebenfalls verletzte. Durch den Einsatz mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihundes konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Die beiden verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Jugendliche auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das Polizeirevier Metzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (md)

Münsingen (RT): Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw, etwa 70.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag zwischen Böttingen und Magolsheim. Kurz vor zwölf Uhr befuhr der Fahrer eines Audi SQ5 die L 230 von Magolsheim herkommend in Richtung Münsingen. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge kam der 38-Jährige infolge überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur, wo es mit dem entgegenkommenden BMW eines 58-Jährigen zur Kollision kam. Beide Fahrer zogen sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wurde der Streckenabschnitt bis 14.45 Uhr vollgesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. (tr)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B27 (Hechinger Straße) nach dem Parkplatz Sudhaus entstanden. Ein 36-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 57-Jährige mit ihrem Fiat 500 auf Höhe der Abzweigung Bläsikelterweg verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Sprinter ins Heck des Fiat. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis etwa 11.45 Uhr einseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (cw)

Balingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Der Skoda-Lenker war kurz vor zwölf Uhr auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs. An der Abfahrt Balingen-Nord kam er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab, stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen und blieb im linken Grünstreifen stehen. Da der Mann über Schwindel klagte, wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (mr)

