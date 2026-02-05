Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhaus und Gaststätte; Widerstand

Reutlingen (ots)

Frau von Auto erfasst

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag in der Straße Am Heilbrunnen ereignet. Gegen 15.30 Uhr wollte an der Haltestelle Geopark eine 38 Jahre alte Frau hinter einem Linienbus offenbar sehr zügig die Straße überqueren. Dabei wurde sie laut Zeugenangaben von einem langsam fahrenden Toyota einer 47-Jährigen erfasst. Beim Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. (mr)

Metzingen (RT): E-Scooterfahrer übersehen

Leichtverletzt wurde ein jugendlicher Elektrorollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Neugreuthstraße / Hexham-Allee. Ein 70-Jähriger wollte gegen 19.15 Uhr mit seinem Audi von der Neugreuthstraße herkommend nach links in Richtung Hexham-Allee einbiegen. Dabei übersah er den 16-Jährigen, der den dortigen Fußgängerweg verbotenerweise auf seinem Roller fahrend überquerte, sodass es zur Kollision kam. Er wurde nachfolgend von seinen zwischenzeitlich eingetroffenen Eltern ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an Roller und Pkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Auffahrunfall

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Marktstraße / Erwin-Seiz-Straße ereignet hat. Eine 30-Jährige befuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Peugeot 208 die Marktstraße in Richtung Reutlinger Straße. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 66-Jähriger mit seinem Audi Q3 an der auf rot schaltenden Ampel bremsen und anhalten musste. Trotz einer Notbremsung krachte sie mit ihrem Peugeot ins Heck des Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings war der Peugeot nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. (cw)

Wannweil (RT): In Haus eingebrochen

In ein Haus im Unteren Haldenweg sind unbekannte Täter am Mittwoch eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Der Wert des Diebesguts wird derzeit durch das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei waren vor Ort. (md)

Filderstadt (ES): Einbruch in Gaststätte

Ein Einbrecher ist in den frühen Morgenstunden des Donnerstags gewaltsam über ein Fenster in eine Gaststätte in Bernhausen eingedrungen. Auf der Suche nach Geld durchwühlte er kurz nach drei Uhr mehrere Behältnisse und hebelte einen Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebesguts liegt noch nicht abschließend vor. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Täter nicht gefasst werden, die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Filderstadt fortgeführt. (tr)

Tübingen (TÜ): Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit Mittwochabend unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen einen 39-jährigen Mann. Nachdem Hinweise eingegangen waren, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte, wurde er gegen 23 Uhr von Fahndungskräften im Bereich des Tübinger Hauptbahnhofs angetroffen. Bei der nachfolgenden Kontrolle wehrte er sich so heftig, dass er zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden musste, bevor er vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden konnte. Während des Transports beleidigte er die begleitenden Polizeibeamten mehrfach. Verletzt wurde bei den Widerstandshandlungen niemand. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell