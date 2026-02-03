Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf L 410 bei Hechingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK): Mehrere Verletzte bei Frontalkollision auf L 410 (Zeugenaufruf)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagmittag auf der L 410 ereignet. Kurz vor 13 Uhr war eine 69-jährige Smart-Lenkerin auf der Landesstraße von Stein herkommend in Richtung Rangendingen unterwegs und setzte den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge zum Überholen eines noch unbekannten Sattelzugs an. Eine entgegenkommende 59-Jährige in einem Alfa Romeo leitete daher eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Die dahinterfahrende, 53 Jahre alte Lenkerin eines Fiat bremste ebenfalls stark ab, wobei sie noch leicht auf den Alfa auffuhr. Zwischen dem Smart und dem entgegenkommenden Fiat kam es zur teilweisen Frontalkollision. Zu einem Zusammenstoß mit dem Laster, der nach einem kurzen Halt in Richtung Rangendingen weitergefahren war, war es nicht gekommen. Die verletzte 69-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls schwer verletzte Fiat-Lenkerin sowie die wohl leicht verletzte Alfa-Fahrerin wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 40.000 Euro belaufen. Der Smart sowie der Fiat mussten zudem abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die gegen 14.45 Uhr abgeschlossen war, war eine Vollsperrung der L 410 erforderlich. Der Verkehr wurde abgeleitet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei Balingen zu melden. (mr)

