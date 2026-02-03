PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Hunderte Gramm und tausende Tabletten Betäubungsmittel beschlagnahmt - mutmaßliche Dealer in Haft - Balingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sind am Freitag (30.01.2026) zwei mutmaßliche Rauschgiftdealer von der Polizei festgenommen worden. Außerdem beschlagnahmten die Drogenfahnder weit über ein Kilogramm Betäubungsmittel, darunter mehrere tausend Ecstasy-Tabletten. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Im Zuge von mehrmonatigen, teils verdeckt geführten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer im Alter von 37 und 40 Jahren, denen zur Last gelegt wird, die regionale Rauschgiftszene mit verschiedenen, teils selbst hergestellten Betäubungsmitteln versorgt zu haben. Der 40-Jährige soll dabei seine Wohnung zur Drogenproduktion zur Verfügung gestellt haben.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkte in der Folge richterliche Durchsuchungsbeschlüsse, die am Freitag vollstreckt wurden. In den beiden Balinger Wohnungen des Duos sowie in einer vom 37-Jährigen genutzten Garage fanden und beschlagnahmten die Drogenfahnder unter anderem mehr als ein Kilogramm Amphetamin, rund 450 Gramm Ketamin, über 170 Gramm Kokain und mehr als 5.200 Tabletten Ecstasy. Außerdem stießen die Einsatzkräfte auf mehrere griffbereit gelagerte Klappmesser.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Handelsstrukturen, Drogenhändlern und Abnehmern der Betäubungsmittel dauern an.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:35

    POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft (Nürtingen)

    Reutlingen (ots) - Nürtingen-Reudern (ES): Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 36-Jährigen, der in dringendem Verdacht steht, am Montagvormittag in einer Gemeinschaftsunterkunft im Marbachweg einen Brand gelegt zu ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:51

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Bei Flucht vor Kontrolle Polizeibeamten verletzt

    Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Bushaltestelle Bleiche ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Citroen C2 auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:43

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus

    Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls mit vier Autos, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Abfahrt Dettingen ereignet hat. Eine 35-Jährige war gegen 8.50 Uhr mit ihrem BMW X1 auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz nach der dortigen Baustelle auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren