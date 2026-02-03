POL-RT: Hunderte Gramm und tausende Tabletten Betäubungsmittel beschlagnahmt - mutmaßliche Dealer in Haft - Balingen (ZAK)

Polizeipräsidium Reutlingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sind am Freitag (30.01.2026) zwei mutmaßliche Rauschgiftdealer von der Polizei festgenommen worden. Außerdem beschlagnahmten die Drogenfahnder weit über ein Kilogramm Betäubungsmittel, darunter mehrere tausend Ecstasy-Tabletten. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Im Zuge von mehrmonatigen, teils verdeckt geführten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer im Alter von 37 und 40 Jahren, denen zur Last gelegt wird, die regionale Rauschgiftszene mit verschiedenen, teils selbst hergestellten Betäubungsmitteln versorgt zu haben. Der 40-Jährige soll dabei seine Wohnung zur Drogenproduktion zur Verfügung gestellt haben.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkte in der Folge richterliche Durchsuchungsbeschlüsse, die am Freitag vollstreckt wurden. In den beiden Balinger Wohnungen des Duos sowie in einer vom 37-Jährigen genutzten Garage fanden und beschlagnahmten die Drogenfahnder unter anderem mehr als ein Kilogramm Amphetamin, rund 450 Gramm Ketamin, über 170 Gramm Kokain und mehr als 5.200 Tabletten Ecstasy. Außerdem stießen die Einsatzkräfte auf mehrere griffbereit gelagerte Klappmesser.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Handelsstrukturen, Drogenhändlern und Abnehmern der Betäubungsmittel dauern an.

