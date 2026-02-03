PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Nürtingen-Reudern (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 36-Jährigen, der in dringendem Verdacht steht, am Montagvormittag in einer Gemeinschaftsunterkunft im Marbachweg einen Brand gelegt zu haben.

Gegen neun Uhr waren die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brand in der Gemeinschaftsunterkunft gerufen worden. Nachdem außer Rauchgeruch äußerlich zunächst nichts festzustellen war, trafen die Polizeibeamten in einer Wohnung im ersten Stock auf eine qualmende Brandstelle vor einer Zimmertüre und begannen sofort mittels eines mitgeführten Feuerlöschers mit ersten Löschmaßnahmen, die dann von der Feuerwehr fortgeführt und rasch beendet werden konnten. Ersten Erkenntnissen zufolge war vor der Zimmertüre ein Feuer entzündet worden. Zusätzlich war vor die Zimmertüre ein Möbelstück geschoben worden. Im Zimmer hielt sich zum Brandausbruch aber niemand auf, weshalb auch niemand verletzt wurde. Auch die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war es zuvor zwischen dem Bewohner des Zimmers und dem 36-Jährigen zu einem Streit gekommen. Daraufhin soll der erheblich alkoholisierte, einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Mann den Brand vor der Zimmertüre seines Kontrahenten gelegt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Mann wurde noch am Brandort vorläufig festgenommen.

Der beschuldigte syrische Staatsangehörige wurde am Dienstvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Unterbringungsbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in die forensische Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung eingeliefert. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:51

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Bei Flucht vor Kontrolle Polizeibeamten verletzt

    Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Bushaltestelle Bleiche ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Citroen C2 auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 16:43

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus

    Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls mit vier Autos, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Abfahrt Dettingen ereignet hat. Eine 35-Jährige war gegen 8.50 Uhr mit ihrem BMW X1 auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz nach der dortigen Baustelle auf ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:45

    POL-RT: Einbrüche in Gaststätte, Bäckerei und Wohnhaus; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten

    Reutlingen (ots) - Filderstadt-Bernhausen (ES): Spielautomaten aufgebrochen Eine Gaststätte in der Bernhäuser Hauptstraße ist in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte drang gegen drei Uhr gewaltsam über die Eingangstüre in das Lokal ein. Dort brach er einen Spielautomaten auf und stahl aus diesem das Bargeld. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren