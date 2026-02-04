PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frickenhausen (ES): Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Ein besonders dreister Betrüger hat am Dienstag eine Frau aus Frickenhausen um mehrere tausend Euro gebracht. Die Geschädigte erhielt einen Telefonanruf, in dem sich der Gesprächspartner als Bankmitarbeiter ausgab und Manipulationen an deren Konten vorgaukelte. Der Frau wurde anschließend eine SMS mit einem Link zugestellt, der sie auf die vermeintliche Homepage der Bank weiterleitete. Dort gab die Geschädigte die Zugangsdaten für ihr Online-Banking ein. Von dem Kriminellen wurden anschließend Überweisungen vom Konto der Frau getätigt. Später flog der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang dringend:

   -	Geben Sie niemals Ihre Bankkarte, Ihre Zugangsdaten oder Ihre 
PIN an fremde Personen heraus. Weder die Polizei, noch ein 
Bankmitarbeiter wird dies jemals von Ihnen verlangen.
   -	Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre Angehörigen oder die Polizei an.

Weitere Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten finden Sie auch unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/ .(mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen

