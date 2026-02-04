Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Wohnungseinbrüche; Vor Kontrolle geflüchtet; Telefonbetrüger

Von der Fahrbahn abgekommen

Derzeitigen Kenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 25-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B28. Die junge Frau war gegen 10.50 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Wagen auf dem gerade verlaufenden Streckenabschnitt zunächst nach rechts auf den Standstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie das Auto so, dass sie die Kontrolle über den BMW verlor und zwischen der Leitplanke und der Böschung nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte sie mit der Fahrerseite gegen die Leitplanke, woraufhin der Wagen gegen die Böschung schleuderte und nach rund 30 Metern mit der Front zur Fahrbahn zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die 25-Jährige nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Leitplanken dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz. (cw)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein 55-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B28 auf Höhe des Parkplatzes Doppelposten. Ein 67-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit seinem Hyundai i30 auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Dabei übersah er, dass der mit seinem Hyundai Tucson vor ihm fahrende 55-Jährige seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste und krachte ihm ins Heck. Beide Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob der Unfallverursacher verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Beide Autos an denen Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (cw)

Metzingen (RT): Stauende übersehen

Unachtsamkeit dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmittag auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 13.45 Uhr die Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr auf Höhe des Parkplatzes Doppelposten ins Stocken kam und sich staute. Er versuchte noch, die Spur zu wechseln, krachte in der Folge aber ins Heck eines am Stauende stehenden Porsche Cayenne eines 35-Jährigen. Dabei erlitt der Porsche-Fahrer leichte Verletzungen, konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos, an den ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Leicht verletzt wurde ein elfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung Tübinger Straße / Ludwigstraße. Ein 57-Jähriger war gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Tübinger Straße in Richtung Talstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Ludwigstraße einbiegen. Dabei übersah er den Jungen, der mit Licht und Helm auf seinem Mountainbike auf dem Radfahrsteifen in gleicher Richtung fuhr. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler und wurde leicht verletzt. Er konnte vor Ort durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens ambulant behandelt werden. Der entstanden Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldhäuser Straße ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher zwischen 17 Uhr und 22 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eingedrungen sein, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nehren (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 14-Jähriger entgegen, der am Dienstagabend am Steuer eines Mercedes ertappt wurde und anschließend versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Der Jugendliche war gegen 17.30 Uhr einer Streife der Polizeihundeführerstaffel am Steuer eines Mercedes CLA in der Reutlinger Straße aufgefallen. Als er kontrolliert werden sollte, hielt er zunächst auch an. Beim Herantreten der Polizeibeamten an das Fahrzeug gab er dann plötzlich Gas und fuhr ohne auf die Verkehrsregeln zu achten in Richtung Ortsmitte davon. Dabei überschritt er die Geschwindigkeitsbegrenzungen mehrfach so, dass die Polizeibeamten die Verfolgung aufgrund der gefährlichen Fahrmanöver des Jungen abbrachen. Im Verlauf der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen wurde der 14-Jährige erneut von einer weiteren Polizeistreife mit dem Mercedes fahrend gesehen. Auch hier musste eine Verfolgung aufgrund der äußerst riskanten und gefährlichen Fahrweise des Jugendlichen zunächst abgebrochen werden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der 14-Jährige am Nehrener Bahnhof erkannt und vorübergehend festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand, sodass er letztendlich mittels Handfesseln fixiert werden musste. Bei seiner Durchsuchung konnte anschließend der Fahrzeugschlüssel für den Mercedes bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auch der unweit entfernt abgestellte CLA wurde gefunden, beschlagnahmt und abgeschleppt. Wie der 14-Jährige in den Besitz von Schlüssel und Fahrzeug gekommen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen aufgenommen hat. Zudem suchen die Ermittler nach Zeugen, die durch den blauen Mercedes CLA zur genannten Zeit im Nehrener Ortsgebiet gefährdet worden sind. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-1400. (cw)

Ofterdingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

Über ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses am nördlichen Ortsrand von Ofterdingen ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr und 20 Uhr hebelte der Kriminelle ein Fenster auf durchsuchte die Räume im Erdgeschoß. Dabei fielen ihm nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck und Münzen in die Hände. Möglicherweise wurde er dann von zurückkehrenden Hausbewohnern gestört und flüchtet mit seiner Beute unerkannt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Telefonbetrüger am Werk (Warnhinweis)

Ein Senior aus Ammerbuch ist im Laufe des Dienstags Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Der Geschädigte hatte auf seinem PC eine Nachricht über einen angeblichen Hackerangriff erhalten und anschließend über eine angezeigte vermeintliche Servicenummer mit einem selbsternannten Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft telefoniert. Der Senior schenkte den Angaben des Betrügers Glauben und gab am Telefon unter anderem mehrere sogenannte Transaktionsnummern preis. Der Kriminelle buchte in der Folge einen vierstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten ab. Später flog der Betrug auf. Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

