Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren unter berauschenden Mitteln

Sömmerda (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, wurde gegen Mittag ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Opel auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Nausiß und Günstedt durch Polizeibeamte kontrolliert.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass trotz der Legalisierung von Cannabis das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis weiterhin untersagt ist und ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen kann. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell