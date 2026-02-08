Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Angriff auf Wahlhelfer, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Mit Fahrrad kollidiert

Eine nach jetzigem Stand leicht verletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr ereignet hat. Der Lenker eines Toyota C-HR befuhr den Bruckäckerweg in Richtung der Fallenbachstraße. Hierbei fuhr er an einem geparkten Pkw vorbei und übersah, dass ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam. In der Folge kam es zum Zusammenprall zwischen Pkw und Fahrrad. Der verletzte Fahrradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren. Es entstand geringer Sachschaden.

Riederich (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Samstagmittag auf der Bundesstraße 312 bei Riederich gekommen. Gegen 12.40 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines BMW 3er die B312 in Fahrtrichtung Reutlingen, als er bei hohem Verkehrsaufkommen auf einen vorausfahrenden Skoda Fabia eines 32-Jährigen auffuhr, welcher plötzlich abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 29 Jahre alte Beifahrerin im Skoda leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 35.000 Euro.

Leinfelden (ES): Einbruch in Wohngebäude

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro ist am Samstag bei einem Wohnungseinbruch im Duranceweg entstanden. Im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 19.20 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Wohngebäude, nachdem er die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen hatte. Die Räumlichkeiten der Wohnung wurden vom Täter komplett durchwühlt, wobei jedoch nichts entwendet wurde. Spezialisten der Kriminalpolizei konnten vor Ort Spuren sichern, welche bei der Tatbegehung verursacht wurden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): In Kellerräume eingebrochen

Über ein geöffnetes Fenster in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen ist ein bislang unbekannter Täter im Laufe des Freitags oder Samstags in Kirchentellinsfurt. Der Täter betrat anschließend die Kellerräume des Gebäudes und brach dort zwei Kellerabteile auf. An einem dritten Kellerabteil wurde die Holztür beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus einem der beiden aufgebrochenen Kellerabteile diverses Werkzeug entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Feuerwehreinsatz

Am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ist es in der Scherrgasse zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand hat der Wohnungsinhaber verschiedene Gegenstände auf eine eingeschaltete Herdplatte gelegt, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Feuerwehr von Kusterdingen war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Tübingen (TÜ): Wahlhelfer angegriffen (Zeugenaufruf)

In der Samstagnacht ist es in der Stuttgarter Straße, im Bereich zwischen der Schweickhardtstraße und der Auffahrt zur B28, zu einem Angriff auf zwei Wahlhelfer gekommen. Ein 54-Jähriger und ein 21-Jähriger waren kurz vor Mitternacht dabei, Wahlplakate der Partei Alternative für Deutschland aufzuhängen, als eine achtköpfige Personengruppe auftrat und es zu einem kurzen Wortwechsel kam. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Wahlhelfer aus der Personengruppe heraus bedrängt und schließlich mit Pfefferspray besprüht. Anschließend nahmen Personen aus der Gruppe Wahlplakate an sich und entfernten sich schließlich in Richtung einer Tankstelle in der Reutlinger Straße. Die Wahlplakate konnten später unter einem geparkten PKW aufgefunden werden. Die beiden Wahlhelfer zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Die Angreifer waren dunkel bekleidet und trugen zudem rote Schlauchschals. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1400 entgegen.

Balingen (ZAK): Mehrere Tonnen Metall entwendet (Zeugenaufruf)

Zu einem Einbruch auf einer Deponie in der Geislinger Straße ist es am Samstag gegen 16 Uhr gekommen. Die Täterschaft drang gewaltsam auf das Gelände und anschließend in einen darauf befindlichen Container ein. Aus diesem entwendeten sie, durch Nutzung von schwerem Arbeitsgerät, mehrere Tonnen Metall im Wert von über 150.000 Euro. Das Diebesgut wurde anschließend mit zwei weißen Transportfahrzeugen weggeschafft. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Balingen unter 07433/264630 zu melden.

Balingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Samstagabend gegen 18.55 Uhr gekommen. Wie nachträglich bekannt wurde, verschafften sich zwei dunkel gekleidete Täter durch Aufhebeln einer Kellertür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt, bevor der Einbruch wenig später von einem Bewohner bemerkt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte vor Ort Spuren.

Rangendingen (ZAK): Mehrere Brände nach mutmaßlichem Überspannungsschaden

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts ist es am Samstagabend in Rangendingen zu einem Brand an einem Dachständer eines Wohngebäudes in der Oberen Gasse gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr bemerkte der 48-jährige Hausbewohner, dass in seinem Gebäude der Strom ausgefallen war und der Dachständer seines Stromanschlusses brannte. Die verständigte Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, informierte den zuständigen Stromversorger, woraufhin dieser die Stromversorgung zu dem betroffenen Gebäude abstellte. Mutmaßlich durch eine Überspannung wurden im benachbarten Wohngebäude mehrere Elektroheizungen und Steckdosen beschädigt, wobei eine Elektroheizung in Brand geriet. Dieser griff im weiteren Verlauf auf einen Vorhang über. Der 22-jährige Bewohner zog sich bei einem Löschversuch leichte Verletzungen sowie eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst, welcher mit acht Einsatzkräften vor Ort war, versorgt. Im selben Gebäude kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Zimmerbrand, welcher ebenfalls auf den mutmaßlichen Überspannungsschaden am Dachständer des Nachbargebäudes zurückzuführen ist. Sämtliche Brände konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Seitens des Netzbetreibers erfolgte noch in der Nacht eine Reparatur des defekten Dachständers sowie der beschädigten Stromleitungen. Für die Zeit der Reparaturmaßnahmen musste eine größere Anzahl an Gebäuden in Rangendingen von der Stromversorgung getrennt werden. Am Wohngebäude, dessen Dachständer in Brand geriet, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Durch die Überspannung und die Brände wird der Sachschaden am Nachbargebäude auf rund 70.000 Euro beziffert, wobei das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Bewohner wurden vorübergehend anderweitig untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell